Mara Venier festeggia l’anniversario con Nicola Carraro e annuncia l’addio alla tv

Mara Venier annuncia l’addio alla tv, dopo l’ennesimo successo con Domenica In e festeggia l’anniversario di nozze con il marito Nicola Carraro. La stagione televisiva sta per concludersi, ma la conduttrice ha già le idee chiare riguardo a ciò che accadrà in futuro. L’edizione del 2021, secondo quanto ha rivelato, sarà l’ultima.

“Avevo pensato di rifare il gruppone, come nelle mie prime edizioni – ha raccontato a Il Messaggero -. Non ho ancora le idee chiare anche se una cosa l’ho capita: il format sono io. Mi piacerebbe avere un cast fisso e amici con cui condividere qualche domenica. E manterrò le interviste. Con me vorrei Stefano De Martino, una vera rivoluzione”.

Gli ultimi mesi sono stati piuttosto complicati per Mara Venier che, ancora una volta, ha dimostrato di essere una grande professionista, portando a casa ottimi ascolti e l’affetto del pubblico. Nonostante ciò la conduttrice è certa che il suo futuro non sia sempre in tv. “Non mi vedo in ruoli di potere – ha chiarito -. Credo che finirò con Domenica In e poi arrivederci […] Ma quanto volete farmi lavorare? Io la mia bella soddisfazione me la sono già presa quest’anno e mi basta. Alla faccia di chi voleva mandarmi via perché ero vecchia”.

L’intenzione della presentatrice di Domenica In è quella di godersi questo ultimo anno in televisione e poi dedicarsi ai suoi affetti, dal marito Nicola Carraro, che risposerà presto, all’amatissimo nipotino Claudietto, che è la sua gioia. Nel frattempo Mara ha celebrato 14 anni insieme al marito, sposato nel 2006. “Buon anniversario amore mio – ha scritto la conduttrice su Instagram – sembra ieri, invece sono passati 14 anni….ti amo amore grande della mia vita. Ha ragione Antonella Clerici, dimenticavo la vera “botta di c**o” della mia vita.

Sempre sincera e schietta, Mara ha anche svelato chi sono i conduttori giovani che apprezza di più. Fra loro ci sono Stefano De Martino e Fatima Trotta, padroni di casa a Made In Sud, ma anche Andrea Delogu che condurrà La Vita in Diretta Estate dopo l’addio (segnato da tensioni, accuse e gelo in studio) di Lorella Cuccarini e Alberto Matano. “Andrea Delogu ha carattere e personalità – ha affermato -. E Fatima Trotta ha ritmo ed è ironica. Poi non mi faccia dire altro sennò mi menano”.