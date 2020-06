Mara Venier, Domenica In rischia un altro stop

editato in: da

Domenica In, il fortunato show condotto da Mara Venier, rischia un altro stop. La task force della Rai dedicata al Coronavirus ha infatti comunicato che alcuni dipendenti sono risultati positivi al virus. A svelarlo una lettera inviata ai dipendenti in cui viene rivelato che è stato “avviato il tracciamento dei loro contatti stretti, in collaborazione con la ASL RM1, per attivare le procedure precauzionali previste ed ulteriori test tampone il prima possibile”. Ne comunicato si chiede ai dipendenti Rai di attenersi “scrupolosamente alle procedure emanate finora, in particolare a distanziamenti e mascherine, per superare insieme anche questo momento”.

“Come vi avevamo informato giovedì scorso – spiega la lettera – abbiamo avuto tre casi positivi presso la sede di Saxa Rubra riconducibili al cluster San Raffaele Pisana. A seguito del tracciamento sviluppato dalla ASL RM1, quest’ultima aveva messo in isolamento 9 colleghi a cui sono stati eseguiti i tamponi. Parallelamente alla ASL, l’Azienda si è attivata, secondo le procedure adottate sin dall’inizio dell’emergenza Covid, eseguendo un tracciamento più ampio dei contatti. Sono quindi stati individuati ulteriori 60 colleghi per i quali avevamo iniziato lo screening sierologico, unico esame nella disponibilità autonoma dell’Azienda”.

Lo scorso marzo Domenica In era stata sospesa, così come tanti altri programmi della Rai, a causa dell’emergenza sanitaria, per proteggere la salute di tutti i dipendenti. Pochi giorni dopo Mara, nonostante la paura, appoggiata anche dal marito Nicola Carraro, era tornata in tv, pronta a regalare un sorriso al suo pubblico. Poco dopo la conduttrice aveva confessato di essere molto spaventata, ma di aver tenuto duro per i fan. “Sono stata io a decidere di interrompere Domenica In dopo 44 puntate – aveva rivelato -. Era il 15 marzo. Dovevo ospitare il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, ma sabato sera si scoprì che era positivo. Io mi spaventai molto. Avevo altri tre ospiti in studio ed era troppo pericoloso perché si sarebbero potuti incrociare nel backstage. Chiamai la Rai e dissi che ero preoccupata, che era rischioso e mi lasciarono libera di decidere”.

Per ora la Rai non ha comunicato nessuna sospensione, ma i dirigenti stanno tenendo sotto controllo la situazione, pronti ad agire con tempestività. Mara Venier si prepara a condurre una nuova puntata di Domenica In, dove tornerà nonostante il piede rotto e le evidenti difficoltà. La presentatrice è inarrestabile e in questo periodo più che mai ha dimostrato la sua grande professionalità, ricambiata da ascolti record e dall’amore del pubblico. Ospiti della trasmissione saranno Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane, divenuta mamma di Carlotta, e Stefano De Martino, che potrebbe svelare particolari inediti sulla crisi con Belen Rodriguez.