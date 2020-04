Mara Venier dispiaciuta per Domenica In. Interviene Nicola Carraro su Instagram.

editato in: da

Mara Venier trionfa ancora. La sua Domenica In è il programma più visto del pomeriggio. E chi potrebbe resistere alle rivelazioni di Cristian De Sica e al Sanremo bis di Amadeus, annunciato in diretta proprio da Zia Mara.

Doppia vittoria della presentatrice veneziana, se si tiene conto che la sua amica-nemica Barbara D’Urso è stata battuta dalla replica della fiction, L’Allieva.

Poi Mara a casa si trasforma: indossa jeans, maxi camicia a scacchi rossi e ciabatte ed è pronta a spadellare in cucina per preparare una cenetta coi fiocchi a Nicola Carraro e invita tutti su Instagram a non mollare: “Andiamo avanti….dobbiamo andare avanti…..un abbraccio a tutti i miei amori della zia !!! Forzaaaaaa!!!❤️”.

Suo marito è anche il suo fan numero uno. Anche se tra le mura domestiche fa il birichino e riprende la moglie mentre stende i panni in terrazza, facendola infuriare (guarda il video sopra). Naturalmente, tutti i momenti esilaranti sono rigorosamente condivisi su Instagram. Tra l’altro, stando alle confessioni di Mara, i due mantengono le distanze durante la quarantena anche se lui a volte non resiste.

Carraro è anche sempre pronto a difendere e sostenere la Venier. La presentatrice sui social si dispiace degli inconvenienti tecnici durante l’ultima puntata di Domenica In e si scusa: “Una domenica bestiale 😂😂😂collegamenti 😱😱😱😱😱😱😱😱😱 non funzionava niente….chiedo scusa al maestro Iginio Massari “. E il primo a replicare è proprio Nicola che la conforta così: “Sei stata mitica”.

Ma molte soddisfazioni Zia Mara le ha anche dai fan. Su Instagram c’è chi la ringrazia per aver essere stata capace di donare un po’ di spensieratezza: “Altro che noioso… ieri mi sono rilassato ed ho staccato la spina… lavoro come medico in un Covid Hospital e manco vi immaginate cosa hanno rappresentato per me quelle 2-3 ore in compagnia della zia Mara e dei suoi ospiti. Grazie mille”. Altri ancora commentano: “Anche se i collegamenti erano difficili mi sono divertito con la tua spontaneità e non ti preoccupare dei collegamenti e il bello della diretta❤️❤️”.

Insomma, la Venier piace in tutte le salse e il successo è garantito anche se pure i problemi tecnici le si mettono contro.