Mara Venier da record: Domenica In è un successo clamoroso

Mara Venier inarrestabile: la sua Domenica In è il programma più visto del pomeriggio. Conquista quasi 4 milioni di persone, ottenendo il 16.95% di share. Un vero e proprio successo che non si può dire non fosse annunciato.

Dopo una settimana di stop a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese, Zia Mara è tornata in tv. Ha ripensato alla sua Domenica In e non ha lasciato spazio a nessuno. Complice l’emozione degli abbracci che non si possono dare, la confessione di Arisa e anche qualche complicazione come il forfait di Roby Facchinetti.

Ma la Venier sa il fatto suo e riesce a tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori che hanno bisogno di normalità in questo difficile periodo, anche perché Mara ha un dono, riesce a trasmettere serenità come qualcuno sottolinea scrivendo sul profilo Instagram della presentatrice: “Grazie a te per essere stata con noi regalandoci un po’ di serenità necessaria in questo momento così difficile ❤️”.

E ancora: “Complimenti zia Mara, è stato veramente emozionante e molto piacevole passare questa strana domenica in tua compagnia!!!❤️”. Altri commentano: “Non ci sono parole…. La tua EMOZIONE HA CONTAGIATO TUTTA LA MIA FAMIGLIA! Grazie di ❤️”. I tanti fan non smettono di elogiarla per quelle ore che ha trascorso con loro: “Grazie a te per la compagnia, ci eri mancata domenica scorsa ❤️ solo tu sei capace di raccontare anche in momenti così difficili con la verità delle tue emozioni che arrivano dritte a noi a casa ❤️👏🏻”.

Un’iniezione di benessere la Domenica In di Zia Mara che dal canto suo non può che ringraziare via Instagram il suo pubblico per l’affetto e la dedizione dimostrate nei suoi confronti.

Ma il primo tra i fan è sicuramente suo marito, Nicola Carraro che mentre la moglie è al lavoro non manca di sgranchirsi le gambe con una passeggiatina per il salone di casa. Sui social tesse l’elogia della sua dolce metà e lancia un messaggio pieno di speranza: “Che inizio ma verrà un giorno che ci riabbracceremo”.

E c’è chi ribatte: “Caro signor Nicola vedere Mara lì al suo posto mi da un senso di normalità in questa notte che non vuole finire …. spero che vi arrivi a voi due tutto L affetto del nostro paese … vi auguro una buona domenica”.