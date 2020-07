Mara Venier dimentica le polemiche e sorride su Instagram con Nicola Carraro

editato in: da

Mara Venier dimentica le polemiche e sorride dopo l’abbraccio a Romina Power nell’ultima puntata di Domenica In e sorride con il marito Nicola Carraro. L’ex moglie di Al Bano Carrisi è stata ospite della trasmissione Rai subito dopo la morte dell’amatissima sorella. Nello studio della trasmissione, Romina ha ricordato commossa Taryn e si è lasciata andare a un lungo abbraccio con Mara, sua amica da anni.

“Nessuno se lo aspettava – ha confessato la Power, parlando della scomparsa di Taryn a cui era legatissima -. Non dovrebbe mai succedere che la più giovane se ne va prima della più grande. E poi tutti dovremmo vivere almeno fino a 80 anni, tutti. Non è giusto che la vita venga tagliata così. Lei era la più spirituale di noi, ci ha insegnato a tutti a meditare. La spiritualità ce l’ha insegnata lei”. Il racconto di Romina ha commosso la Venier che ha detto: “Non ci dovremmo abbracciare, ma vieni qui”. Mentre l’amica ha replicato: “Non me ne frega niente che non ci dobbiamo abbracciare, ti abbraccio lo stesso”.

Un momento commovente che però è stato segnato da critiche da parte di chi ha accusato Mara di non rispettare le regole anti-Covid che prevedono la distanza di sicurezza anche in tv. Sulla questione sono intervenuti in tanti e anche Costanzo ha voluto dire la sua. Sulle pagine del settimanale Chi, Maurizio ha difeso la Venier, considerando esagerate le critiche mosse contro di lei. “Mi sembra davvero un’esagerazione – ha detto -. Romina Power aveva da poco saputo della morte della sorella e una tenerezza di Mara ci stava. Ci stupiamo per questo abbraccio e non per le piazze piene di tifosi o per le movide super affollate?”.

Nel frattempo la conduttrice si sta godendo un po’ di meritato riposo insieme alla famiglia. Accanto a lei c’è sempre il marito Nicola Carraro, che presto sposerà per la seconda volta, ma anche i figli Elisabetta Ferracini e Paolo Capponi. Su Instagram la conduttrice ha condiviso un video in cui racconta la sua estate romana, fatta di cene di pesce, sorridi e ovviamente di risate con il nipotino Claudio a cui è legatissima.