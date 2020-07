Mara Venier confermatissima a Domenica In: ma è gaffe ai palinsesti Rai

editato in: da

Mara Venier è confermatissima alla conduzione di Domenica In per la prossima stagione 2020-2021. Se già la notizia è stata annunciata da tempo dalla conduttrice, con la presentazione dei palinsesti Rai è stata ufficializzata. Anche se in sordina.

Non può che esserci Zia Mara a intrattenere gli italiani la domenica pomeriggio, anche in considerazione dei grandi successi che ha ottenuto, nonostante andasse in onda da sola, senza ospiti e pubblico in studio a causa della pandemia, nonostante il piede rotto che l’ha costretta da fine maggio sulla sedia a rotelle prima e alle stampelle poi e nonostante le polemiche e il rischio di una multa dopo l’abbraccio a Romina Power che aveva appena perso la sorella.

La Venier dunque viene premiata per la sua grande professionalità, ma durante la presentazione dei palinsesti è stata quasi snobbata, per non dire dimentica, dal direttore di Rai Uno che si ricorda di Zia Mara in extremis. O meglio Domenica In non viene citata nei programmi del daytime, per essere nominata poco prima di annunciare che Fiorello e Amadeus torneranno al timone di Sanremo 2021.

Stefano Coletta cerca di rimediare alla gaffe e per la conduttrice a parole di stima: “Sono contento di riconfermare Mara Venier, a cui di recente abbiamo tolto tutto per l’emergenza. Non ho avuto il minimo dubbio sul fatto che dovesse essere ancora lei la regina della domenica, con i suoi cambi di registro pop e intimo. Avevamo ragionato su possibili spalle, ma poi l’ho guardata e le ho detto: ‘ma perché dobbiamo cambiare?’. È possibile che lei introdurrà uno spazio sui fatti della settimana”.

Per un attimo i fan di Mara Venier hanno temuto che la loro beniamina fosse stata esclusa dalla prossima stagione in Rai, invece non è così. Puntuale tornerà a Domenica In dal prossimo 13 settembre. Mentre chi non vedremo, salvo cambiamenti di programma, sono Caterina Balivo, Lorella Cuccarini ed Elisa Isoardi (GUARDA LE FOTO).