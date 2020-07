Mara Venier torna a camminare senza stampelle: il video su Instagram

editato in: da

Mara Venier torna a camminare senza stampelle: dopo la frattura al piede che l’ha costretta per alcuni mesi tra sedia a rotelle e tutore, la conduttrice ha mostrato sul suo profilo Instagram i progressi della sua guarigione.

Felicissima, la Venier ha pubblicato un breve filmato in cui cammina finalmente senza nessun supporto: “Dopo due mesi, piano piano… faccio i primi passi…”, ha scritto sui social. La Signora della Domenica di Rai 1 è apparsa in video più bella che mai, senza un filo di trucco, indossando un lungo kaftano: ha mosso i primi passi a bordo piscina e alla fine della sua “sfilata” ha anche accennato un balletto, mostrando tutta la sua gioia e la gratitudine ai medici che l’hanno curata e agli amici che le sono sempre stati accanto.

“Forza Mara”, “Grande Mara! Felice per te”, “Che bella che sei, ti ho sempre ammirato, sei una grande Donna… Auguri per il tuo piede, buona guarigione”, sono solo alcuni dei numerosi commenti ricevuti dagli affettuosi fan, che l’hanno sempre sostenuta.

In questi giorni Mara Venier si sta godendo il meritato riposo a Viareggio, dopo una stagione televisiva ricca di grandi successi: nonostante l’emergenza sanitaria è riuscita a portare avanti il suo programma praticamente da sola, senza ospiti e pubblico in studio, registrando ascolti da record. Poi la frattura al piede, che non l’ha mai fermata: prima la sedia a rotelle e poi le stampelle non sono state certo un impedimento per la regina di Rai 1, sempre inarrestabile.

Dopo la prova di grande professionalità della conduttrice, Domenica In infatti è stato rinnovato per la prossima stagione: “Sono contento di riconfermare Mara Venier, a cui di recente abbiamo tolto tutto per l’emergenza – ha detto il direttore di Rai 1, Stefano Coletta -. Non ho avuto il minimo dubbio sul fatto che dovesse essere ancora lei la regina della domenica, con i suoi cambi di registro pop e intimo”.

Zia Mara tornerà a tenere compagnia ai telespettatori dal prossimo 13 settembre, che non aspettano altro che rivederla sul piccolo schermo. Nel frattempo la Venier sta trascorrendo dei momenti di relax in compagnia del marito Nicola Carraro e degli amici più cari, tra spiaggia e cene in riva al mare, prima di ricominciare la sua avventura televisiva con Domenica In.