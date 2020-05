Mara Venier blocca Domenica In e su Instagram fa la nonna

editato in: da

Mara Venier su Instagram si lascia sfuggire che Domenica In finirà prima del previsto perché non ce la fa più. Quindi la trasmissione più vista del weekend potrebbe chiudere i battenti la prima settimana di giugno.

Zia Mara così ha dichiarato: “Mi fermo, non ce la faccio, sono stanca, non ce la faccio. Vorrei finire un po’ prima, penso che finiremo il 5 giugno. Avremmo dovuto finire alla fine di maggio.”

Quindi contrariamente a quanto affermato qualche giorno fa, Domenica In non andrà avanti fino a fine giugno, ma si potrebbe fermare domenica 7 giugno (la Venier ha confuso le date). L’intervento in diretta su Instagram è stata l’occasione anche per mettere a tacere le polemiche sull’intervista a Pamela Prati.

La conduttrice ha messo in chiaro che ha voluto dare alla Prati la possibilità di chiedere scusa e ora che l’ha fatto è tempo di dire basta alle critiche.

Sedata la bufera, Zia Mara può dunque ritrovare la tranquillità a casa, facendo finalmente la nonna a tempo pieno. Non solo, per una volta può prendersi la rivincita su suo marito che la immortala sempre a tradimento. Adesso tocca a lei ritrarlo sul divano mentre guarda i cartoni animati col nipotino, Claudietto, che ha potuto riabbracciare al termine del lockdown.

Le foto sono dolcissime nonno Nicola con la mascherina è sul divano con il piccolo Claudio che ha il ciuccio in bocca e si divertono a guardare la tv insieme. Commenta Mara: “La tenerezza di nonno Nik❤️”.