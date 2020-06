Mara Venier ancora bloccata col piede rotto: su Instagram svela cosa fa in attesa di Domenica In

editato in: da

Mara Venier è ancora bloccata dal piede rotto e su Instagram svela come trascorre le sue giornate quando non è in Rai con la diretta di Domenica In. Se infatti la frattura al cuboide non le impedisce di condurre la sua trasmissione con successo, quando è a casa vige l’assoluto riposo.

Così nelle Stories di Instagram dà il buongiorno raccontando quello che sta facendo. L’obiettivo della telecamera inquadra il piede rotto a seguito di una caduta lo scorso 31 maggio, è ancora gonfio e lo tiene appoggiato su un cuscino. Zia Mara sembra sdraiata a letto o forse è sul divano mentre guarda la televisione. Accanto all’apparecchio si vede la sedia a rotelle.

“Eh ricomincio la mia giornata guardando un film con John Travolta e con il mio piede… sempre così. Tanta pazienza ce vuole. Buona giornata a tutti”: la Venier commenta in questo modo la sua situazione che però affronta sempre con un tocco di ironia, come quando si è mostrata in vestaglia. Come quando si fa riprendere a tradimento da suo marito Nicola Carraro. Se prima si divertiva a immortalarla mentre stendeva i panni in terrazza, ora documenta i momenti in cui esce di casa per andare in Rai: mentre viene scarrozzata sulla sedia a rotelle oppure quando scende a fatica le scale con le stampelle.

Naturalmente sono clip divertenti che in realtà mostrano la grande forza di Mara inarrestabile, qualunque cosa le accada. E il suo pubblico la premia con picchi d’ascolto record. Domenica In si conclude il 28 giugno, per la prossima stagione la Venier è confermatissima, anche se promette qualche cambiamento. Tra l’altro, il 28 giugno è una data significativa per lei, infatti nel 2006 è convolata a nozze con l’uomo della sua vita, Nicola Carraro.

In attesa di vederla di nuovo in piedi, intanto la presentatrice e il suo Nicola progettano le nozze bis. Saranno a settembre, in Puglia. Stando a indiscrezioni della Gazzetta del Mezzogiorno, il matrimonio si terrà vicino al mare. Si vocifera tra il Capitolo di Monopoli e Savelletri di Fasano. Mara Venier è attesa a fine agosto, ma non c’è ancora una data precisa della cerimonia. Però all’abito da sposa ci penserà Enzo Miccio.