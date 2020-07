Belen, la madre lancia una frecciatina a De Martino: “Sarò sempre per la mia famiglia”

editato in: da

Stefano De Martino sta vivendo un momento d’oro dal punto di vista professionale. A dimostrazione di ciò è possibile citare la decisione della Rai di mandare in onda una puntata extra di Made in Sud.

Dopo la chiusura del 20 luglio 2020, il programma torna infatti con una nuova serata dal titolo Al Sud di Made in Sud, una piccola scommessa che la tv di Stato ha deciso di fare in virtù degli ottimi ascolti della stagione, frutto, anche, di una verve comica sorprendente da parte dell’ormai ex amore di Belen. La puntata extra andrà in onda su Rai 2 alla stessa ora di quelle classiche, ossia alle 21.20.

Tornando a De Martino e soffermandoci sul lato privato della sua vita ricordiamo che, come ben si sa, la storia con Belen Rodriguez fa parte ormai del passato. Dopo la separazione dei mesi scorsi e l’inizio del rapporto tra Belen e Gianmaria Antinolfi, è arrivato un gesto forte da parte della mamma della showgirl argentina, la signora Veronica Cozzani. La donna, infastidita dalla battuta di uno dei comici di Made in Sud, ha smesso di seguire l’ex genero su Instagram.

Dopo diversi post social della Rodriguez che molti hanno interpretato come frecciatine al padre del piccolo Santiago, Veronica Cozzani ha parlato su Instagram prendendo posizione a favore della sua famiglia.

Rispondendo al commento di una follower sotto una foto che la ritrae all’Arco della Pace di Milano in compagnia del marito Gustavo, Veronica Cozzani ha specificato – con quella che è stata vista da molti come una nuova stoccata al ballerino e conduttore napoletano – che lei ci sarà sempre per i figli e per l’amatissimo nipote.

La madre di Belen, Jeremias e Cecilia ha risposto ai complimenti di una fan che, su Instagram, ha sottolineato la sua profonda dedizione di mamma e di nonna, sempre disponibile a stare con Santiago o a occuparsi di Aspirina, il cane di Cecilia, mentre lei è in vacanza con il fidanzato Ignazio Moser.

Amore incondizionato: ecco cosa spinge, secondo quando affermato da lei stessa su Instagram, Veronica Cozzani a mettere figli e nipoti al centro della sua vita e a riempire le sue giornate di impegni che li riguardano. Un supporto senza dubbio speciale e la dimostrazione della forte unione della famiglia Rodriguez, soprattutto nei momenti delicati come quello che, ormai da diversi mesi, sta vivendo Belen.