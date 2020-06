Made In Sud: Stefano De Martino in imbarazzo saluta Belen

editato in: da

Imbarazzo per Stefano De Martino a Made In Sud: nel corso dell’ultima puntata dello show comico il conduttore, al centro dei gossip per la presunta crisi con Belen, ha salutato la Rodriguez. I due sono finiti nell’occhio del ciclone ormai da diverse settimane dopo che la showgirl ha confermato la crisi in un video postato su Instagram in cui è apparsa molto provata e triste.

“Questo è un momento molto difficile per me, anche perché non me l’aspettavo – ha rivelato -, non mi assumo nemmeno la responsabilità delle colpe perché sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto”. De Martino, al contrario, è apparso deciso a non rilasciare dichiarazioni. “Ho fatto pace con questa cosa – aveva confessato al Corriere della Sera – è una conseguenza diretta di questa esposizione. Però bisogna farci pace ed essere tranquilli, conviverci serenamente, state attenti alla male informazione sul web dove si leggono cose atroci. La soluzione è ignorare. Non ne voglio parlare – aveva concluso -, non per rispetto, ma per maturità. Le cose vanno tenute tra mura della propria casa. Preferisco parlare solo di lavoro, far abituare le persone ad una sorta di discrezione”.

Nell’ultima puntata di Made In Sud però Stefano è stato costretto a parlare di nuovo di Belen, complice uno sketch comico. Sul palco infatti Peppe Iodice l’ha stuzzicato riguardo le indiscrezioni sulla crisi con l’argentina. “Stammi a sentire bene, sentimi, ti devo fare delle domande. Non voglio entrare nell’intimo e nella privacy, ma devo chiederti se ci sono delle novità”, ha esordito il comico riferendosi alla crisi con la Rodriguez.

De Martino inizialmente ha eluso la domanda: “Nessuna novità, sono anche diminuiti i contagi”, ha replicato, ma Iodice non ha mollato: “Ma smettila, ma a chi importa? A casa tutto bene? Si è sbloccata la situazione… Allora ti porto i saluti di una persona. Ti saluta affettuosamente la Rodriguez, che le devo dire?”. A quel punto Stefano, in evidente imbarazzo, è stato costretto non solo a rispondere, ma anche a salutare Belen durante Made In Sud: “Dille che la saluto tanto – ha detto -. Ricambia i saluti affettuosi a Belen”.