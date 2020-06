Made in Sud, Fatima Trotta svela un retroscena su Stefano De Martino

editato in: da

Fatima Trotta torna in tv con Made In Sud e parla del rapporto con Stefano De Martino, svelando un retroscena sul collega. Nelle ultime settimane l’ex concorrente di Amici si è trasferito a Napoli per registrare le nuove puntate dello show che l’ha consacrato come conduttore. Abbandonate le vesti di ballerino, Stefano è diventato un ottimo presentatore e uno dei volti più amati della Rai. Negli ultimi giorni si è parlato molto di De Martino soprattutto a causa della presunta crisi con Belen Rodriguez: i due, dopo il ritorno di fiamma, si sono nuovamente separati, ma non è ancora chiaro cosa sia accaduto.

Intervistata da Super Guida Tv, Fatima ha svelato di aver creato un ottimo legame con il collega, ribadendo la sua professionalità sul lavoro. “Stefano è entrato in punta di piedi nel programma – ha spiegato – e ha portato un grande rispetto per coloro che lavoravano al progetto da molti anni”. La Trotta ha poi confessato un piccolo difetto di De Martino, con cui ha trovato grande intesa sul palco: “Ha molta disciplina sul lavoro anche se lo devi richiamare spesso. A volte tende a distrarsi“.

Qualche giorno fa anche Stefano aveva parlato del ritorno in tv di Made In Sud. “Innanzitutto andremo in onda senza pubblico in studio – aveva rivelato a Sorrisi e Canzoni Tv -. Poi avremo un occhio per i temi d’attualità, ma nel rispetto dei tristi eventi che abbiamo vissuto durante la pandemia. Sul palco saremo a un metro e mezzo di distanza, sono bandite strette di mano. Molte gag che si basavano sul contatto fisico, come quella in cui avrei dovuto passare il telefono a uno dei comici, sono state riscritte”.

In quell’occasione Stefano si era rifiutato di commentare la possibile rottura con Belen Rodriguez. “Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica – aveva rivelato il conduttore, cercando di proteggere la propria privacy – e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata“.