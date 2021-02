Chi è Luisa Ranieri: figli, marito, film e fiction

editato in: da

Lolita Lobosco è il nuovo ruolo in cui vedremo Luisa Ranieri in televisione. La talentuosa e bellissima attrice, infatti, è la protagonista della nuova fiction Rai che si ispira ai romanzi di Gabriella Genisi e che la vedrà portare sul piccolo schermo una donna forte e risoluta, vicequestore della procura di Bari.

Luisa Ranieri è un’attrice molto nota e amata dal pubblico, classe 1973 è nata il 16 dicembre. Nel corso della sua carriera ha lavorato al cinema, a teatro e in televisione, ma non solo perché in qualche occasione si è data anche alla conduzione.

Il debutto sul grande schermo è datato 2001 con Il principe e il pirata per la regia di Leonardo Pieraccioni. Nello stesso anno ha girato lo spot della Nestea che ne ha accresciuto la notorietà con il celebre tormentone “Anto’, fa caldo”. Da allora ha preso parte a numerose produzioni che l’hanno vista recitare sia per la televisione che per il cinema. Si possono ricordare, tra i tanti ruoli, la parte in Eros film collettivo che ha visto alla regia Michelangelo Antonioni, Steven Soderbergh e Wong Kar – Wai, nell’episodio (diretto da Antonioni) Il filo pericoloso della cose in cui interpreta Linda. E ancora Gli amici del bar Margherita per la regia di Pupi Avati (nel 2009), Letters to Juliet regia di Gary Winick del 2010 con, tra gli attori, Amanda Seyfried e Vanessa Redgrave. Poi ha lavorato in Immaturi e Immaturi – Il viaggio, datati rispettivamente 2011 e 2012, entrambe le pellicole hanno visto alla regia Paolo Genovese, Colpi di fulmine del 2012 diretto da Neri Parenti, Allacciate le cinture e Napoli velata per la regia di Ferzan Ozpetek, solo per ricordare qualche film a cui Luisa Ranieri ha preso parte nel corso della sua ricca carriera.

In televisione, tra i numerosi ruoli, la si può ricordare nel film Maria Goretti, del 2002, nelle miniserie Callas e Onaniss (2005) in cui ha interpretato proprio Maria Callas, Amiche mie (2008), Luisa Spagnoli (2016) e nella serie tv La vita promessa (2018 – 2020). Come conduttrice ha lavorato in Rockpolitik con Adriano Celentano nel 2005 e Amore Criminale 2012 – 2012. È sentimentalmente legata all’attore Luca Zingaretti dal 2005, i due si sono sposati a giugno del 2012. Dalla loro storia d’amore sono arrivate due bambine: Emma che è nata nel 2011 e Bianca nel 2015.

Ora Luisa Ranieri è pronta a tornare con in tv con Lolita Lobosco e l’attesa, per vederla in questo nuovo ruolo, è altissima.