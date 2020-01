Luigi Mario Favoloso si difende dalla D’Urso e Nina Moric chiama in diretta

editato in: da

Luigi Mario Favoloso si difende nel programma Live – Non è la D’Urso dalle accuse di Nina Moric e lei chiama in diretta per smentirlo. L’imprenditore che era scomparso per quasi un mese è stato ospite della trasmissione di Barbara D’Urso per svelare la sua verità. Dopo le dichiarazioni in tv dell’ex moglie di Corona e una denuncia a suo carico, l’ex gieffino ha deciso di fare ritorno in Italia.

La Moric qualche settimana fa aveva accusato Favoloso di essere stato violento nei suoi confronti, affermando che l’uomo si sarebbe sfogato anche su Carlos. Una situazione insostenibile che l’avrebbe spinta a cacciarlo di casa e allontanarsi definitivamente da lui.

Nel salotto di Live – Non è la D’Urso, Luigi Mario ha però fornito una versione totalmente diversa. “Non ho mai dato uno schiaffo, un pugno, un calcio a Nina – ha detto -. Tutto si può spiegare, le date sono importanti, io posso spiegarti tutto, in questi anni ho vissuto dei momenti in cui ho dovuto cercare di salvare Nina da sé stessa, non le ho mai fatto del male. La verità è che Nina non può accettare il fatto che io l’abbia lasciata, vuole continuare questa relazione malata, anche in tribunale, è un modo per non lasciarmi andare. Se non ci fosse stata questa denuncia io non sarei mai tornato”.

Nina ha quindi chiamato in diretta l’ex fidanzato per smentire le sue dichiarazioni, rivelando alla D’Urso nuovi dettagli riguardanti le violenze. Favoloso ha poi affermato che sarebbe scomparso dopo aver scoperto qualcosa di molto grave nel cellulare della Moric. “Le date sono importanti – ha chiarito Luigi Mario -. Il 19- 20 dicembre scopro una cosa terrificante, ho scoperto di aver perso la mia famiglia, perché Nina e Carlos erano la mia famiglia, ho perso un’amicizia. In un messaggio mandato a Nina, da parte di un mio amico, c’era scritto “ci siamo amati”. Ho perso in un attimo anche una somma importante di soldi – ha concluso -, perché c’era il progetto di investire in Africa. Ho perso tutto e volevo andare via, non volevo sapere più nulla di nessuno”.

Coinvolta nella vicenda anche la signora Loredana, la madre di Favoloso, che aveva depositato una denuncia per la sua scomparsa ed era stata ospite di numerose trasmissioni televisive. “Mia madre ha simulato in diretta di aver avuto una mail da parte mia, in diretta da Federica Panicucci – ha attaccato Luigi Mario -, quando gliel’avevo inviata due giorni prima. Non la perdonerò per questo, è stato un errore da parte sua, non avrebbe dovuto farlo. Non capisco perché l’abbia fatto, spiegamelo tu. Io non sapevo niente della denuncia di scomparsa, come facevo a saperlo? Quando ha saputo che stava succedendo sono entrato in un internet café e ho scritto a mia madre e lei ha ritirato la denuncia”.