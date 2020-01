Luigi Mario Favoloso scomparso: l’appello di Barbara D’Urso

editato in: da

Barbara D’Urso lancia un appello dopo la scomparsa di Luigi Mario Favoloso, ex compagno di Nina Moric. L’imprenditore manca da casa ormai da dieci giorni e la madre è apparsa prima a Storie Italiane, programma di Eleonora Daniele, poi a Pomeriggio Cinque, condotto dalla D’Urso, per chiedere aiuto.

La donna sostiene che il figlio si sarebbe allontanato da Torre del Greco senza documenti nè soldi, portandosi dietro solo il cellulare che però al momento risulterebbe spento. “Vivo attaccata al telefono perché spero che mi chiami in qualsiasi momento – ha spiegato la madre di Favoloso, Loredana -. A casa ha lasciato tutto, patente, documenti di identità, soldi e carte di credito. Anche la macchina è in garage, così come le valige e i vestiti. Nessuno dei suoi amici sa nulla, nessuno l’ha sentito in questi giorni. Voglia che torni a casa e che stia bene“.

Durante la diretta di Pomeriggio Cinque, la D’Urso ha lanciato un appello, chiedendo ai telespettatori di riferire qualsiasi avvistamento dell’imprenditore. Un ragazzo ha chiamato, affermando di aver visto Favoloso su un treno diretto da Napoli a Milano. “Io ero sul treno Napoli Milano il 29 dicembre e c’era anche lui. Aveva i bagagli e il cellulare, non so i documenti – ha detto al telefono -. Ti posso solo dire che è sceso a Milano Rogoredo con me”.

Nel frattempo Nina Moric ha pubblicato un comunicato in cui ha affermato di volersi allontanare dalla vicenda. La modella ha postato su Instagram una lettera dell’avvocato, parlando del caso della scomparsa di Luigi Mario Favoloso. “In nome e per conto della mia Cliente, signora Nina Moric – si legge -, sono a comunicare formalmente ai media interessati che la stessa non ha nessuna conoscenza né coinvolgimento alcuno con la presunta asserita scomparsa del signor Luigi Mario Favoloso. Ogni collegamento con la stessa risulta inappropriato, non continente e potenzialmente lesivo della di lei immagine. Si chiede, pertanto, che la signora Moric non venga più menzionata in relazione alla presunta scomparsa del nominato Favoloso né a qualsivoglia notizia che lo riguardi”.