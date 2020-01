Luigi Mario Favoloso, parla l’amica: “Flirt con altre mentre stava con Nina Moric”

editato in: da

Si infittisce il mistero sulla scomparsa di Luigi Mario Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric, e un’amica svela alcuni retroscena sulla relazione con la modella. Nel corso di Pomeriggio Cinque è intervenuta Naomi, una ragazza che conosce da qualche tempo l’imprenditore napoletano e che avrebbe raccolto le sue confidenze.

“Appena conosciuti, si è avvicinato e ha raccontato subito i suoi problemi con Nina – ha spiegato la ragazza, secondo cui Favoloso avrebbe tradito più volte la Moric -. Mi ha anche raccontato di aver avuto altri flirt con altre donne. Non ho capito in che situazione fosse, mi ha fatto anche i nomi e cognomi, persone note, che conosci anche molto bene”.

Naomi ha poi raccontato che Luigi Mario Favoloso gli avrebbe svelato di aver tradito la compagna. “Mi ha raccontato proprio degli episodi molto coloriti, con tante scene – ha confessato alla D’Urso -. Una delle due è una mia conoscente, ho chiesto infatti anche a lei ma lei ha negato, dicendo che comunque lui ci ha provato tantissime volte”.

Qualche giorno fa, ospite di Domenica Live, la Moric aveva svelato di aver subito violenze fisiche e psicologiche da parte di Favoloso. La modella aveva raccontato che Luigi Mario era diventato violento anche nei confronti di suo figlio Carlos Maria. Secondo Nina la sua scomparsa sarebbe solo un tentativo di attirare l’attenzione e si tratterebbe di una farsa.

“Sono circa due anni, un anno e mezzo, che la nostra è una storia quasi finita, ma non riuscivamo a staccarci definitivamente – aveva raccontato l’ex di Fabrizio Corona -. L’ultima volta che ci siamo visti, e in questi anni, ha utilizzato sia violenza fisica che psicologica. Si è sfogato su di me in maniera molto forte. Ho subito queste violenze, pensavo fosse colpa mia. Anche Carlos, mio figlio, ha subito lo stesso tipo di atteggiamento”.

La madre di Luigi Mario Favoloso l’ha accusata di mentire, chiedendo al figlio, in una lunga lettera letta dalla D’Urso, di tornare a casa per difendersi. “Spero ritorni al più presto per intraprendere un’azione legale – ha detto la donna -, per difendersi e denunciare queste assurde calunnie andate in onda davanti a milioni di italiani”.