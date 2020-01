Luigi Mario Favoloso, parla l’amante: “Nina Moric sapeva tutto”

editato in: da

Continuano i misteri sulla scomparsa di Luigi Mario Favoloso e a Pomeriggio Cinque parla l’amante dell’imprenditore, svelando che avrebbe tradito Nina Moric. La giovane, che si chiama Serena, è stata ospite del salotto di Barbara D’Urso dove ha svelato alcuni dettagli della sua relazione con l’ex gieffino.

L’imprenditore napoletano, che è sparito da quasi un mese, avrebbe avuto con lei una storia d’amore clandestina, scoperta anche da Nina Moric. “L’ho conosciuto a ottobre-novembre 2018 tramite Facebook – ha spiegato -. A dicembre ho preso un appartamento a Milano con una mia amica. Abbiamo invitato Luigi a casa nostra. In qualche maniera ha cercato di distrarre la mia amica. Quando siamo rimasti da soli abbiamo avuto un rapporto intimo. Non ero al corrente che stava ancora con Nina Moric. Dopo di che siamo andati a casa. Io mi aspettavo un messaggio”.

“Non si faceva sentire da 5-7 giorni – ha ricordato -. Io, da donna, mi sono sentita una schifezza, una donna usata. Ho scritto un messaggio a Nina dicendole: ‘Stai ancora assieme a Luigi?! Se è così sei cornuta’. Io le ho mandato gli screen e le foto che Luigi mi mandava. Abbiamo fatto una telefonata a 3. Lei sentiva la conversazione con Luigi. Prima ha smentito tutto, poi, ha confermato. Lì si è fregato”.

Serena ha anche raccontato altri retroscena riguardo Favoloso, affermando che lui le avrebbe chiesto di ritrattare ciò che aveva detto a Nina Moric. “L’ho sentito mi ha chiesto di dire ‘Non è vero, ritratta la verità che hai detto a Nina. Ti do’ dei soldi’ – ha confessato alla D’Urso -. Mi è dispiaciuto tanto per Nina. Per me Luigi conta zero, conoscendo il personaggio”.

E mentre spuntano nuovi retroscena si infittisce il mistero sulla scomparsa dell’imprenditore. La madre Loredana, che era stata ospite in diverse trasmissione per lanciare appelli al figlio, ha ritirato la denuncia fatta qualche settimana fa, mentre Luigi Mario Favoloso ha contattato la redazione di Barbara D’Urso per svelare che sta bene e che si trova all’estero. L’ex gieffino sarebbe fuggito dall’Italia per motivi gravi che non ha voluto specificare, ma che potrebbe svelare presto.