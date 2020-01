Luigi Mario Favoloso, l’ex di Nina Moric telefona alla D’Urso

editato in: da

Luigi Mario Favoloso si trova all’estero e sta bene. A svelarlo è stata Barbara D’Urso che ha raccontato in diretta a Pomeriggio Cinque di aver ricevuto una telefonata da parte dell’ex fidanzato di Nina Moric. La conduttrice ha rivelato di aver parlato a lungo con l’imprenditore napoletano che ha affermato di essere andato via dall’Italia per via di un “fatto grave” di cui parlerà presto.

Sono 18 giorni ormai che Luigi Mario Favoloso è scomparso. Una sparizione che ha fatto molto discutere e di cui si è parlato in diverse trasmissioni televisive, da Storie Italiane a Mattino Cinque, sino a Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Loredana, la madre dell’imprenditore, ha lanciato diversi appelli in televisione, mentre sono numerose le segnalazioni riguardo l’ex gieffino.

Qualcuno l’ha visto su un treno diretto a Milano, qualcun altro è convinto che si trovi a casa di un amico. La testimonianza più forte è stata senza dubbio quella di Nina Moric che, in una lunga intervista a Barbara D’Urso, ha affermato di aver subito violenze fisiche e psicologiche da parte dell’imprenditore napoletano. Favoloso, come ha spiegato l’ex di Corona, se la sarebbe presa in un’occasione anche con Carlos, suo figlio.

L’ultimo colpo di scena, che infittisce il mistero, è una telefonata fatta da Luigi Mario Favoloso a Barbara D’Urso. A confessarlo è stata la stessa conduttrice che ha detto di aver avuto una lunga chiacchierata con l’ex di Nina Moric.

“Luigi Mario Favoloso ha chiamato Pomeriggio 5 – ha raccontato la D’Urso in diretta – e ci ha rivelato che è all’estero, in una località segreta, che a noi ha chiesto di non riferire. Lui avrebbe smentito la versione di Nina Moric. Dice di essersi allontanato per un motivo grave, che poi spiegherà. Dice di essere dispiaciuto per la mamma, che non sapeva niente”.

Secondo le parole della presentatrice dunque, Favoloso tornerà presto in Italia per chiarire i motivi della sua repentina fuga da Torre del Greco e perché, nonostante i numerosi appelli della madre, sino ad oggi non aveva mai risposto a chi lo cercava.