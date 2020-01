Favoloso esce allo scoperto e risponde alla D’Urso. Lei reagisce così

editato in: da

Che fine ha fatto Luigi Mario Favoloso? Il mistero delle ultime settimane ha trovato parzialmente risposta, proprio grazie all’intervento social dell’ex, che ha pubblicato alcune storie su Instagram. Nel breve filmato svela dove si trova e smentisce le chiacchiere dei giornali, lasciando però tante questioni in sospeso.

Scomparso nel nulla durante gli ultimi giorni di dicembre, Luigi Mario ha destato grande preoccupazione nei suoi familiari e anche nei suoi fan. Di lui si erano infatti perse le tracce, fin quando non ha deciso di farsi vivo per rassicurare tutti sul suo conto. A quanto pare, è stata una sua decisione spontanea quella di lasciare il Paese, per motivi gravi di cui però non ha voluto fare cenno. Ne ha parlato anche telefonicamente con Barbara D’Urso, che in diretta a Pomeriggio 5 aveva detto di non poter rivelare i dettagli della chiamata – incluso il luogo in cui si sarebbe trovato il giovane.

Ma, nei giorni seguenti, il settimanale Chi ha pubblicato delle foto che lo ritraevano in Svizzera, e più precisamente a Locarno. È stata ancora una volta la D’Urso a darne notizia nel corso della sua trasmissione quotidiana, aggiungendo tra l’altro che Favoloso le avrebbe raccontato una versione dei fatti decisamente diversa da quella di Nina Moric, sul delicato tema riguardante le presunte violenze di cui lo ha accusato la sua ex. Insomma, la vicenda è sempre più torbida. Almeno, lo era fino a qualche ora fa.

Luigi Mario ha infatti deciso di tornare sui social per svelare parte del mistero che lo avvolge. In una prima storia su Instagram, in cui non lo si vede in volto, il giovane mostra uno scorcio della città in cui si trova. E sul web è partita la caccia alla località, per individuare finalmente la sua posizione. Barbara, nella puntata odierna di Pomeriggio 5, ha mandato in onda il video e ha rivelato che la città sarebbe quella di Yerevan, la capitale dell’Armenia. Una novità che ha destato grande curiosità nel pubblico, soprattutto perché non è finita qui.

L’ex di Nina Moric in queste ore ha pubblicato altre storie, nelle quali finalmente parla: “La mia domanda è: ma non avete paura che i miei timbri sul passaporto inchiodino le vostre c***ate? E soprattutto, non pensate che una persona che resta così tranquilla in viaggio è perché non ha nulla da temere e nulla da nascondere?” – rivela Luigi Mario. E poi prosegue: “Comunque, visto che nemmeno se ve lo faccio vedere riuscite a capire dove sono, ve lo dico. Questa è Yerevan, la capitale dell’Armenia. Ve lo dico solo perché stanotte sarò già in un’altra nazione e in un’altra città”.

Infine, sferra l’attacco contro il gossip che in queste settimane si è concentrato sulla sua vicenda. “State dicendo un mucchio di c***ate. Offro mille euro al primo giornalista che scrive una cosa esatta”. Che sia una velata risposta alla D’Urso, la quale poco fa aveva sostenuto di sapere dove fosse Favoloso? Venuta a sapere in diretta delle nuove storie di Instagram, Barbara ha reagito così: “Ha confermato che è in Armenia? Vabbè, prima o poi… Tornerà? Non tornerà? Chi lo sa? Vedremo”.