Luigi Mario Favoloso, la D’Urso rivela dov’è. Ma resta un mistero

Si continua a parlare di Luigi Mario Favoloso, l’ex gieffino che ha fatto perdere le sue tracce a fine dicembre. Se all’inizio si era pensato a una scomparsa, nelle ultime ore è stato lui stesso a togliere ogni dubbio: si è allontanato spontaneamente.

Attualmente si trova all’estero. Lo ha reso noto con una telefonata a Barbara D’Urso. La conduttrice aveva rivelato a Pomeriggio Cinque di aver parlato a lungo con l’imprenditore napoletano che ha affermato di essere andato via dall’Italia per via di un “fatto grave”.

Nella puntata dello show pomeridiano di oggi, la D’Urso ha reso noto che Favoloso si trova a Locarno, in Svizzera, e ha mostrato delle foto scattate da Chi. Piumino verde, felpa con cappuccio, Luigi Mario è stato sorpreso dal settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Si trovava in un caffè nel Canton Ticino, immerso nei suoi pensieri e visibilmente dimagrito. Quindi non si sarebbe allontanato andando a Napoli o a Milano come era stato ipotizzato negli ultimi tempi. Tuttavia, anche se è stato stato finalmente svelato dove si trova, resta il mistero sul perché si sia allontanato.

La conduttrice, alla fine del servizio, ha concluso dicendo che Luigi Mario sostiene una versione completamente opposta da quella di Nina Moric. In un primo momento la modella aveva affermato che la scomparsa sarebbe stata solo una messa in scena per far parlare di sé, ma dopo qualche tempo si è aperta rilasciando delle dichiarazioni e affermando che l’allontanamento è una farsa messa in atto per vendicarsi di lei.

La Moric infatti, in una lunga intervista sempre a Barbara D’Urso, ha affermato di aver subito violenze fisiche e psicologiche da parte dell’imprenditore napoletano. Favoloso in un’occasione se la sarebbe presa anche con Carlos, suo figlio.

La D’Urso ha ribadito che quando Favoloso tornerà in Italia chiarirà sicuramente i motivi della sua repentina fuga da Torre del Greco e perché, nonostante i numerosi appelli della madre, sino ad oggi non aveva mai risposto a chi lo cercava.

La madre Loredana del resto aveva dichiarato a pochi giorni dalla scomparsa: “Vivo attaccata al telefono perché spero che mi chiami in qualsiasi momento. A casa ha lasciato tutto, patente, documenti di identità, soldi e carte di credito. Anche la macchina è in garage, così come le valige e i vestiti“.