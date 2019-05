Luca Onestini: il post (misterioso) sulla gravidanza di Ivana e l’attacco al GF

editato in: da

Luca Onestini scatena il gossip con un post pubblicato su Instagram in cui sembra annunciare la gravidanza di Ivana Mrazova e attacca il Grande Fratello. L’ex tronista di Uomini e Donne è legato da due anni alla modella ceca, conosciuta proprio durante la partecipazione al reality.

L’intesa fra i due, nata nella casa di Cinecittà, è continuata anche lontano dalle telecamere, dando vita ad una relazione che sta diventando sempre più solida e importante, così tanto che solo qualche tempo fa Luca Onestini aveva annunciato le nozze con Ivana.

Secondo le ultime indiscrezioni però la coppia avrebbe iniziato a mettere su famiglia prima del fatidico sì. L’ultimo post pubblicato su Instagram da Luca infatti fa pensare che la Mrazova sia in dolce attesa. In occasione della festa della mamma, Onestini ha postato uno scatto in cui appare insieme alla fidanzata, facendo gli auguri a tutte le “future mamme”. Parole che fanno pensare che la modella sia incinta del suo primo figlio.

Nel frattempo nella casa del GF è arrivato Gianmarco Onestini, fratello di Luca, rimasto coinvolto, nell’ultima puntata del reality, in una discussione con Michael Terlizzi ed Edoardo Ercole.

“Mi chiedete come mai non vado nei salotti a discutere di queste questioni – ha spiegato Luca sui social, parlando con i fan -. Gianmarco non ha nessuno che possa bloccare sul nascere queste polemiche. Se ci fossi io – ha aggiunto -, il primo pi**a che dice due cazzate, io lo zittirei in due secondi. Ovviamente! Il programma ha bisogno di queste polemiche, di questi titoli. Ogni volta che la bomba viene sganciata, poi viene smentita ma prima ci devi fare due programmi sopra, non uno solo. Io sono troppo scomodo e faccio venire fuori la verità delle cose”.

“Sto ricevendo una marea di complimenti per Gianmarco – ha spiegato Luca Onestini, parlando del fratello -. Ha 22 anni, ma è una delle persone più educate e raffinate e con self-control che sono là dentro, lui, Michael e pochi altri. Da questo punto di vista, è un’edizione terrificante – ha commentato -: ci sono persone che hanno solo voglia di litigare e fare scenate davanti alle telecamere”.