Chi è Luca Marzano (Aka7even) di Amici 2020

Luca Marzano (Aka7even) è uno dei concorrenti di Amici 2020. Il cantante è entrato nella scuola di Maria De Filippi, conquistando un banco fra gli allievi. Appassionato di musica, ha 19 anni e arriva da Napoli. Luca è il più piccolo di cinque figli ed è molto popolare su Instagram. “Non sono timido – ha confessato – e in qualunque occasione cerco sempre di attaccare bottone soprattutto con le ragazze. Mi arrabbio quando non riesco ad ottenere ciò che voglio ma soprattutto quando vengo sottovalutato”.

Durante le audizioni di Amici 20 non è però riuscito a convincere Rudy Zerbi e Arisa. “Il banco non posso darglielo”, ha detto il discografico. “Il banco no, ma mi sento di dirti che sei molto bravo”, ha aggiunto Arisa. Alla fine la grande occasione di Luca Marzano è arrivata grazie ad Anna Pettinelli che l’ha voluto nella scuola. Aka7even si è seduto nel banco di Elodie e Maria De Filippi ha promesso che proverà a chiamarlo con il suo nome d’arte.

Non è la prima volta che Luca Marzano compare in televisione. Qualche anno fa infatti il giovane artista aveva stregato Fedez e Levante, partecipando a X Factor. In quell’occasione il cantante si era esibito sul palco, cantando e suonando il pianoforte. In quell’occasione Luca aveva raccontato la sua storia. Nel 2008 infatti, a causa delle crisi epilettiche era finito in coma. Il ritorno alla vita era arrivato grazie a suo fratello Domenico che non l’aveva mai lasciato solo e, mentre era nel letto d’ospedale, gli aveva fatto ascoltare le sue canzoni.

“Io ho iniziato a piangere – aveva rivelato -. Hanno capito che c’ero e lì ho capito che la musica sarebbe stata la mia vita”. Nella scuola di Amici 20, Luca si è presentato con un nuovo look e un nome d’arte particolare. Aka7even ha stupito tutti con un singolo inedito trap e ha alle spalle una collaborazione con Biondo con cui ha ideato la canzone Coco. A conquistare un banco nel talent sono stati anche Arianna Gianfelici, Esa Abrate, Giovanni Damian (Sangiovanni), Letizia Bertoldi (La Lirica), Federica La Rocca, Giulio Musca, Leonardo Macchia (Elle), Raffaele Renda e Carlo Evandro Ciaccia. Per i ballerini i professori di danza – Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini – hanno scelto Samuele Barbetta, Martina Miliddi, Rosa Di Grazia, Giulia Stabile e Riccardo Guarnaccia.