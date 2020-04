editato in: da

Luca Argentero e Matilde Gioli si confessano sul finale di Doc – Nelle tue mani e parlano del successo della fiction che potrebbe tornare molto presto in tv. Lo show ha infatti registrato ottimi ascolti, ma i telespettatori non sono ancora riusciti a scoprire come andrà a finire.

Intervistato da Sorrisi e Canzoni Tv, l’attore ha raccontato che il finale è già stato girato: “Vi anticipo che il gran finale è già stato girato – ha spiegato -. Alcune risposte ci saranno, qualcos’altro invece resterà aperto […] Io non svelo nulla – ha confessato Luca, presto papà grazie a Cristina Marino -, perché la serie è scritta in modo denso, succede qualcosa ogni minuto, rovinerei tutto. Non posso dire chi la spunterà tra Agnese e Giulia, vi svelerei metà storia”.

Qualche dettaglio in più l’ha fornito Matilde Gioli, che nella fiction Doc – Nelle tue mani, veste i panni di Giulia Giordano. Su Instagram l’attrice ha risposto alle domande dei fan sul finale della serie: “Me lo state chiedendo in tantissimi, il che mi rende solo che felice – ha svelato -. Vuol dire che ci tenete davvero! Doc non è finito ma dobbiamo completare due cosine perché sia pronta tutta la seconda parte! Torniamo presto con un sacco di colpi di scena”.

“Sicuramente ci sarà una grande evoluzione nel rapporto tra Fanti, la moglie e Giulia – aveva raccontato qualche giorno fa la Gioli a FanPage -. Ci saranno scintille in questo triangolo amoroso. Da una parte la forza del matrimonio, dall’altra questo amore che lui ha dimenticato. Ci saranno delle evoluzioni fortissime. Inoltre, verranno raccontate le storie dei personaggi che ancora non sono state svelate”.

“Gli spettatori scopriranno la vita privata di Lorenzo Lazzarini (Gianmarco Saurino) – aveva detto -. Verrà dato spazio ad Elisa (Simona Tabasco), anche lei ha una storia incredibile. Scopriranno perché è così dura, cosa le frulla nella testa e cos’ha nel cuore. Agnese (Sara Lazzaro) avrà un grande risvolto verso la fine della stagione. Poi, i protagonisti si troveranno ad affrontare una grande crisi medica che è ispirata a una famosa tragedia italiana. Continuerà anche tutta la linea del giallo – aveva concluso -. Marco Sardoni (Raffaele Esposito) spera che Andrea Fanti non ricordi mai quello che è successo e a un certo punto, accadrà il peggio del peggio. Verrà tirato in ballo anche Andrea su questa cosa. Scintille. La seconda parte della stagione è ricca quanto la prima”.