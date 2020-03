Luca Argentero: “Avrò una bambina. Io e Cristina Marino non abbiamo paura”

editato in: da

Luca Argentero racconta la sua gioia e quella di Cristina Marino, in attesa di una bambina. L’attore non vede l’ora di diventare papà ed è pronto ad affrontare questa grande avventura. 42 anni e una lunga carriera nel mondo del cinema, Argentero ha raccontato al settimanale Oggi di essere molto felice.

Attualmente l’attore si trova in Umbria, nella sua villa a Città della Pieve dove Cristina sta vivendo le ultime settimane della sua gravidanza. L’esperta di fitness e influencer di Instagram avrà presto una bambina. Un amore, quello fra la Marino e Argentero, nato sul set di Vacanze ai Caraibi quando l’ex gieffino aveva già messo fine al matrimonio con Myriam Catania con cui è stato sposato per oltre dieci anni.

La differenza d’età fra i due (di ben 13 anni) aveva fatto pensare a un flirt passeggero, ma Cristina e Luca hanno sorpreso tutti, dimostrando di essere una coppia solida e forte. Superati i gossip, gli attori hanno deciso di allargare la famiglia, annunciando l’arrivo del primo figlio, mentre a breve potrebbero esserci le nozze.

“Paura? No, lei ci dà ancora più speranza – ha detto Argentero, raccontando l’attesa -. La nostra bambina arriverà nella tarda primavera […] Sono ancora più entusiasta, fiducioso e speranzoso. Il nostro sentimento, e parlo anche per Cristina, è di gioia pura. Siamo certi che andrà tutto bene. Penso che in questo momento ciascuno stia ripensando le proprie priorità… Avendo una piccola vita da accogliere, il mio impegno sarà di renderle il mondo migliore possibile”.

Arrivato al successo grazie al Grande Fratello, Luca Argentero è riuscito a costruire una solida carriera nel mondo del cinema e della tv. Riservato e lontano dai gossip, ha vissuto una travolgente storia d’amore con Myriam Catania, sposata nel 2009 dopo cinque anni di fidanzamento. Poi l’addio e l’incontro con Cristina Marino che ha cambiato la sua vita, portandolo a diventare papà a 42 anni.