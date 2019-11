Lory del Santo: “Voglio una bambina in affido”

editato in: da

Lory Del Santo racconta a Pomeriggio Cinque il desiderio di diventare madre, prendendo in affido una bambina con il compagno Marco Cucolo. Nel salotto di Barbara D’Urso, la showgirl ha affermato di sognare una bambina dopo aver avuto tre maschi.

Classe 1958, Lory Del Santo ha vissuto un’esistenza di successi, ma anche di grandi dolori, come la perdita dei due figli Connor e Loren. Era il 1991 quando il primogenito della modella, nato dall’amore per Eric Clapton, precipitò dal 53º piano di un grattacielo a New York. Una tragedia immane, che Lory affrontò con grande coraggio. Poi l’arrivo di Devin, nato lo stesso anno dall’amore ormai finito per l’imprenditore Silvio Sardi.

Infine l’arrivo di Loren, il terzogenito di Lory, avuto nel 1999 da un flirt tenuto segreto. Nel 2018 un altro dramma si è abbattuto nella vita della Del Santo che ha perso anche il figlio più piccolo. Loren, che da tempo viveva a Miami, è morto suicida a causa dell’anedonia, malattia di cui soffriva da tempo. Un destino terribile che Lory ha scelto di raccontare anche in tv, in un’intervista a Verissimo, e in seguito al Grande Fratello Vip.

Accanto a lei, per superare il dolore della perdita, c’è sempre stato Marco Cucolo, a cui è legata ormai da diverso tempo. Nel salotto di Barbara D’Urso, Lory ha confessato il sogno di prendere in affido una bambina.

“Ho avuto tre maschi e il mio desiderio dall’inizio, dalla prima volta, era che fosse femmina – ha spiegato la showgirl -. A questo punto se potessi scegliere, se ci fosse questa possibilità, vorrei così perché la donna è diversa dall’uomo, mi piacerebbe occuparmi di un universo diverso. È un desiderio, se è possibile”.

Un sogno condiviso dal compagno: “Da un punto di vista burocratico non ne so veramente nulla – ha svelato Cucolo -. ma se ci fosse la possibilità di accogliere un bambino o una bambina che ha avuto delle disgrazie io sono pronto a dargli il mio amore”.