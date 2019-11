Lory del Santo accusa Conversano: “Dieci anni fa mi tese una trappola”

editato in: da

Lory Del Santo accusa Giovanni Conversano in diretta tv dieci anni dopo, affermando che le avrebbe teso una trappola mettendo fine alla sua love story con Rocco Pietrantonio. La showgirl ha vissuto tanti grandi amori nella sua vita, non solo quello per Eric Clapton, da cui ha avuto il primogenito Connor, ma anche quello per l’ex modello. Una relazione importante, finita bruscamente a causa di alcuni gossip.

A parlarne nel salotto di Pomeriggio Cinque è stata proprio Lory Del Santo che ha accusato Conversano di averle teso una trappola facendola allontanare dal fidanzato dell’epoca. Oggi Lory è legata a Marco Cucolo, che le è rimasto accanto nel periodo più buio della sua vita, dopo la morte di Loren. La coppia sogna di adottare una bambina e di vivere la gioia di una famiglia.

Nonostante ciò la Del Santo non ha mai dimenticato il gesto dell’ex tronista di Uomini e Donne. Non ho mai tradito Rocco Pietrantonio con Giovanni Conversano. “Io non tradisco quando vivo una relazione, non è nel mio stile – ha confessato a Barbara D’Urso -. Quando si è famosi cercano sempre di usarti. Conversano aveva pagato il fotografo, aveva scelto il ristorante e a quella cena si avvicinava a me di continuo. Mi ha teso una trappola”.

All’epoca dei fatti Conversano aveva da poco chiuso la sua relazione con Serena Enardu, conosciuta negli studi di Uomini e Donne. Una storia intensa che è tornata a galla nelle ultime settimane quando Giovanni ha deciso di commentare su Instagram l’avventura della ex a Temptation Island Vip e la rottura con Pago.

“Mi ha fatto passare per quel tipo di uomo che tradisce senza pensarci due volte sfruttando la propria popolarità e gli eventi – aveva tuonato Giovanni nelle Stories, attaccando l’ex compagna -. Serena, passai momenti drammatici per colpa tua. Mia madre, cui ti avevo presentato, per settimane non mi rivolse la parola. Io non sono mai stato come mi hai descritto. Io so che nella vita tutto torna. Serena, sei una donna capace di far soffrire. Una donna che ha paura del tempo che passa. Una donna che sognava lo spettacolo ma che si è ritrovata ai margini di quel mondo. Fatti un esame di coscienza”.