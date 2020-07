Cuccarini, Diaco smentisce la lite con Matano ma difende Lorella: “È stato sleale”

editato in: da

L’addio di Lorella Cuccarini a La Vita in Diretta continua a far parlare. In particolare, sono le parole al vetriolo rivolte al collega Alberto Matano, con il quale sembrava andare d’accordo, ad aver suscitato grande scalpore. Una vicenda che ha portato non solo il pubblico a schierarsi da una parte o dall’altra, ma anche qualche volto noto del mondo dello spettacolo, che ha voluto dire la sua.

Stando alle parole della Cuccarini, Alberto Matano sarebbe un maschilista dall’ego smisurato. Accuse gravi e pesanti che hanno lasciato tutti a bocca aperta e che hanno fatto concludere la stagione di La Vita in Diretta nel gelo. E mentre il conduttore non ha ancora commentato e fornito la sua versione, qualcuno ha deciso di scendere in campo per difendere Lorella. Tra questi anche Pierluigi Diaco, presentatore del programma Rai Io e Te.

Secondo alcune indiscrezioni, tra Diaco e Matano sarebbero volate parole forti, urla e insulti proprio a causa di quanto accaduto tra quest’ultimo e Lorella Cuccarini. Indiscrezioni smentite da uno dei protagonisti. Il conduttore di Io e Te, infatti, attraverso un tweet, ha precisato di non aver mai litigato con il collega ma di aver solo dialogato in maniera costruttiva con lui. Ha, però, ammesso anche che il suo giudizio resta negativo:

Alberto Matano è stato sleale con l’amica Lorella Cuccarini. Gli ho detto con educazione quello che penso. Non volevo che il mio giudizio gli fosse riportato. Non ci sono state urla, scenate, né erano presenti dirigenti Rai. Mi chiedo come fa a circolare una indiscrezione falsa. Dettata da chi?

Se Pierluigi Diaco ha voluto rendere pubblico il suo pensiero, Alberto Matano continua a preferire il silenzio, evitando di rispondere ad ogni sorta di provocazione. A prendere le sue difese ci hanno pensato quasi tutte le redattrici di La Vita in Diretta, che attraverso una lettera aperta si sono dette stupite da quando affermato dalla Cuccarini.

Cosa sarà successo veramente tra i due conduttori? Mentre le domande del pubblico de La Vita in Diretta restano, al momento, senza risposta, cresce la curiosità anche per il nome di chi sostituirà Lorella Cuccarini nella prossima stagione e, soprattutto, per i futuri progetti della presentatrice.