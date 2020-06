Lorella Cuccarini, nuovo show con Pippo Baudo: l’indiscrezione

editato in: da

Ci sono novità in arrivo, per Lorella Cuccarini: la conduttrice, dopo aver ufficialmente lasciato La Vita in Diretta, sarebbe in trattativa con la Rai per alcuni interessanti progetti. Uno di questi, a quanto pare, la vedrebbe tornare alle origini, di nuovo accanto a Pippo Baudo.

Già da diverse settimane si parlava del possibile addio di Lorella Cuccarini a La Vita in Diretta, dove era approdata appena un anno fa accanto al collega Alberto Matano. Nei giorni scorsi è arrivato l’annuncio che ormai tutti aspettavamo: la conduttrice, al seguito di un colloquio con il direttore della Rai Stefano Coletta, non è stata riconfermata alla guida del rotocalco pomeridiano. Poco dopo, la Cuccarini ha scritto una lunga lettera ai suoi compagni di viaggio, una missiva che ha suscitato però numerose polemiche.

Emerge infatti una forte tensione tra lei e Matano, che è stata abilmente celata sino a poco tempo fa. L’ultima puntata stagionale dello show di Rai1 ha però portato a galla questi dissidi, sebbene non in maniera plateale. Tanto che, nel corso dell’intero appuntamento, l’atmosfera era così tesa da potersi tagliare con un coltello. Ora ci aspetta una lunga pausa estiva, con la versione condotta da Andrea Delogu e Marcello Masi.

A quanto pare, dalla prossima stagione La Vita in Diretta rimarrà nelle mani di Alberto Matano, al quale spetterà una conduzione in solitaria. E Lorella? Per lei, ci sarebbero nuovi e interessanti progetti. Lo rivela Blogo, secondo cui la conduttrice avrebbe già ricevuto alcune proposte da parte della Rai. Si vocifera che Coletta abbia intenzione di assegnarle alcune prime serate che accompagneranno il pubblico durante il palinsesto autunnale dell’emittente.

Addirittura, è emerso un nome: quello del grande Pippo Baudo, un vero mostro sacro della tv italiana. È proprio al suo fianco che Lorella Cuccarini ha iniziato la sua carriera, tanti anni fa, e da lui ha ricevuto un’accorata difesa nei giorni passati, quando si parlava di un allontanamento dalla Rai. Stando alle indiscrezioni, Lorella e Pippo Baudo potrebbero tornare insieme in una edizione rivisitata del celebre Fantastico, il programma che ha fatto la storia della televisione.

Al momento queste sono solo voci, tanto che non ci è ancora dato sapere se la Cuccarini rimarrà in Rai. Sembra infatti che la conduttrice abbia ricevuto anche un’interessante proposta da La7, e ora starebbe a lei riflettere sulle varie opportunità e scegliere quella che sarà la sua strada futura.