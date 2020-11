Lorella Cuccarini supera la lite con Matano, conquista Tale e Quale e va ad Amici

editato in: da

Lorella Cuccarini dimentica le polemiche con Matano, conquista Tale e Quale Show e va ad Amici. Dopo mesi difficili, segnati dall’addio a La Vita in Diretta e alla lite con il giornalista, la conduttrice è pronta a prendersi la sua rivincita. A regalarle una nuova sfida televisiva è stata Maria De Filippi che l’ha voluta come insegnante del talent accanto ad Arisa, anche lei new entry. Lorella verrà inoltre affiancata dalle veterane dello show: Veronica Peparini e Alessandra Celentano.

“È una gioia entrare nella squadra di Amici: – ha dichiarato all’Ansa – oggi forse è l’unico programma che coltiva i giovani talenti della danza. E poi è un’occasione per mettere alla prova le mie qualità come insegnante in grado di interpretare sogni e aspettative dei ragazzi, di aiutarli a crescere: una grande responsabilità”. Conduttrice de La Vita in Diretta per diversi mesi, la Cuccarini ha lasciato il programma poco prima dell’estate. Un addio fra le polemiche, segnato da una lettera in cui Lorella definiva Matano un “maschilista” ed “egocentrico”. La chiamata di Maria De Filippi e la sfida di Amici rappresentano l’ennesima svolta nella carriera di una grande artista.

“In un anno così complesso – ha ammesso Lorella -, mi è piaciuto raccogliere la sfida di presentarmi in una veste diversa, stando un po’ più dietro le quinte per mettermi a disposizione degli allievi, condividere la mia esperienza e in qualche modo restituire loro il regalo immenso che ho avuto dalla vita – ha aggiunto – […] Con Amici torno alla danza, il mio primo ambiente, forse il più familiare. Ma i ‘segnali’ sono tanti: Canale 5 compie 40 anni e io mi riaffaccio in un rete in cui ho lavorato per 14 anni, un pezzo della mia storia”. Infine la conduttrice ha affermato di voler chiudere le polemiche con Alberto Matano: “Il passato me lo sono buttato dietro le spalle, sono propositiva, c’è ancora tanto di bello da fare”, ha chiarito, ammettendo però che “la chiamata di Maria è stata come una carezza, nel senso vero del termine”.

Prima di sbarcare ad Amici, Lorella ha conquistato anche un altro programma. La Cuccarini è stata ospite di Tale e Quale Show per parlare del progetto benefico Trenta ore per la vita. Per l’occasione l’intero cast del programma ha cantato La notte vola con Gabriele Cirilli nei suoi panni e Carlo Conti in collegamento da casa.