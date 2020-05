Loredana Lecciso: “Con Al Bano non mi manca nulla”

editato in: da

Loredana Lecciso è di nuovo felice ed è merito solo di Al Bano Carrisi con cui ha ritrovato l’intesa di un tempo. La showgirl pugliese infatti è tornata a vivere a Cellino San Marco insieme ai figli Jasmine e Bido. La famiglia le ha regalato la serenità che cercava da tempo e che aveva perso dopo l’addio al cantante pugliese.

Un amore, quello fra Loredana e Al Bano, nato dopo la fine del matrimonio fra l’artista e Romina Power, coronato dalla nascita di due figli. Nonostante alcune crisi e la scelta di separarsi, la Lecciso e Carrisi sono rimasti sempre uniti, sino al colpo di scena: un ritorno di fiamma che nessuno si aspettava.

“Qui a casa, con Al Bano e i nostri figli, non mi manca nulla”, ha confessato Loredana, che proprio grazie al cantante di Cellino San Marco è riuscita a superare questo periodo difficile: “Mi manca la normalità, poter stare con la mia famiglia di origine, mia sorella e i miei familiari – ha ammesso al settimanale Voi -. Anche se grazie alla tecnologia sento tutti”. A preoccupare la showgirl è soprattutto la figlia Brigitta Cazzato, la sua primogenita, nata da una precedente unione, che non vive in Puglia. “Sono un po’ preoccupata – ha raccontato la Lecciso -, ma ho compreso la scelta della mia primogenita che ha deciso di rimanere a Milano”.

Nel frattempo Loredana racconta su Instagram le sue giornate con Al Bano, fatte di lunghe passeggiate nella natura, di chiacchiere e di momenti intensi con la famiglia. A Cellino San Marco da qualche settimana è tornata anche Romina Power. L’attrice americana, terminato il suo impegno televisivo con Amici, si è trasferita in una casa nella tenuta di proprietà dell’ex marito.

“Loredana Lecciso e io siamo di nuovo innamorati – aveva svelato qualche giorno fa Al Bano -, la nostra storia è ricominciata e viviamo insieme a Cellino San Marco con i nostri figli […] Da anni Romina e io abbiamo solo rapporti professionali, è vero anche Romina sta a Cellino, ma solo perché è venuta in Italia per Amici e poi è rimasta qui per le regole della quarantena e ha scelto di stare nella casa che ha nella mia tenuta. È di passaggio, andrà via“.