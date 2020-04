La Lecciso su Al Bano: “In passato l’ho deluso”. La figlia Jasmine pronta per un reality

editato in: da

Loredana Lecciso racconta il ritorno di fiamma con Al Bano Carrisi, mentre la figlia Jasmine sogna di partecipare a un reality. Nessun riavvicinamento romantico con Romina Power, il cantante di Cellino San Marco qualche giorno fa ha confessato di essere tornato insieme alla showgirl pugliese.

I due sono stati insieme per moltissimi anni, fra alti e bassi, uniti dall’amore per i due figli: Jasmine e Al Bano Jr detto Bido. “Il nostro riavvicinamento c’è stato prima ancora che scoppiasse questa epidemia – ha raccontato la Lecciso a DiPiù -. Ci siamo ritrovati, ma è stato come se mai i nostri veri sentimenti si fossero interrotti. È successo e basta, Al Bano del resto è l’unico uomo della mia vita, la nostra famiglia, i nostri figli sono il collante più grande, sono il centro del mio mondo”.

Era il 2005 quando la Lecciso lasciò Al Bano in diretta tv mentre lui era in Honduras come concorrente dell’Isola dei Famosi. Poi il ritorno di fiamma nel 2017, un nuovo addio e veleni causati anche dalla presenza di Romina Power a Cellino San Marco. Oggi Loredana e Carrisi hanno ricostruito la loro relazione su basi ancora più solide grazie alla maturità raggiunta.

“Ma non siamo più ragazzini, non siamo più quelli dei colpi di testa – ha detto la showgirl -. Siamo adulti, maturi, consapevoli, il nostro amore ora è più tranquillo. Non vorrei parlare di ritorno di fiamma – ha aggiunto -, Al Bano e io non abbiamo più l’età della passione ardente, ma certamente non posso negare che siamo di nuovo uniti, siamo complici come forse non eravamo mai stati nella nostra vita. Prima i figli erano piccoli, abbiamo fatto tanti errori, so che in passato l’ho anche deluso, me ne dispiace, ma ora è tutto molto diverso”.

Nel frattempo i figli della coppia crescono. Bido assomiglia sempre più al suo famoso papà, mentre Jasmine, che è già una star di Instagram, è identica a Loredana Lecciso. Nelle Stories la giovane ha confessato di essere pronta per partecipare a un reality. “Mi piacerebbe”, ha svelato parlando con i follower. Al Bano ha anche altri figli più grandi nati dal matrimonio con Romina Power. Ylenia, l’amatissima primogenita scomparsa nel 1993, Cristel, che vive in Croazia e ha due figli, Yari e Romina Jr.