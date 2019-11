Live slitta al lunedì: il commento di Barbara D’Urso

editato in: da

Live – Non è la D’Urso slitta al lunedì e la conduttrice commenta su Instagram la scelta di Mediaset. Da settimane ormai si parlava di un possibile spostamento dello show in prima serata, ma la conferma è arriva solo in queste ore con un comunicato ufficiale dell’azienda e le parole di Giancarlo Scheri, direttore di Canale Cinque.

Dopo l’enorme successo dello scorso anno, Live – Non è la D’Urso è tornato in onda con una programmazione differente. Il programma infatti è stato spostato dal mercoledì alla domenica, subito dopo Domenica Live. Un cambiamento che la D’Urso ha accettato, conducendo entrambe le trasmissioni a poche ore di distanza. Lo spostamento non sembra aver giovato a Live, che si è trovato a competere con la fiction Imma Tataranni e con Non è l’Arena di Giletti, che ha ospitato anche Pamela Prati.

Da qui la decisione di scegliere Live – Non è la D’Urso come programma al posto di Temptation Island Vip. Ora che il reality di Maria De Filippi è terminato, sarà la D’Urso ad andare in onda il lunedì sera. Una grande sfida a cui la presentatrice non si è sottratta.

“Ancora una volta Barbara, con Live – Non è la d’Urso ha dimostrato di essere una colonna portante del palinsesto di Canale 5 – ha spiegato Giancarlo Scheri, direttore Canale 5 -. Per questo motivo, visto lo spostamento di “GF VIP” a gennaio 2020, le abbiamo chiesto di affrontare una nuova sfida: portare il suo serale “Live – Non è la d’Urso” nel lunedì della rete ammiraglia Mediaset. Una serata importante per noi, tradizionalmente dedicata ai grandi show. Come il suo”.

Con la fine di Temptation Island Vip e lo spostamento del GF Vip al 2020, sarà dunque la D’Urso ad occupare la prima serata del lunedì. “E Barbara, che non arretra mai davanti alle sfide, non si è sottratta – ha svelato Scheri nel comunicato -: dopo l’ultima puntata alla domenica, il 20 ottobre, dal 28 debutta al lunedì, sempre su Canale 5, in diretta, in prima serata”.

La presentatrice ha commentato la scelta di Mediaset su Instagram, affermando di essere pronta a raccogliere la sfida e a vincerla. “Nuova sfida – ha scritto – e come sempre l’azienda chiama ed io sono in prima linea. Siamo stati il talk più seguito della Domenica sera ed ora andremo ad occupare il posto del GF Vip (posticipato)…serata fondamentale per Mediaset. Vi aspetto”.