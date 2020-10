Live, tutti contro Flavia Vento. La D’Urso la difende, ma la bacchetta

editato in: da

Il secondo appuntamento di Live – Non è la D’Urso ci ha regalato molte sorprese: ancora una volta, lo studio di Canale 5 ha accolto numerosi ospiti tra i personaggi più amati dal pubblico. E Barbara D’Urso, brillante come al solito, ha saputo condurre con armonia una puntata che poteva rivelarsi piuttosto ardua.

Dopo la lunga pausa estiva, la scorsa settimana ha preso il via la nuova stagione di Live – Non è la D’Urso, una delle trasmissioni più seguite dai telespettatori. E se la prima puntata si è rivelata un grande successo, questo secondo appuntamento non si può certo dire sia stato da meno: Barbara ha accolto in studio tantissimi personaggi che, tra risate e qualche battibecco, hanno affrontato gli argomenti più vari.

Come già sperimentato la scorsa primavera, la D’Urso ha deciso di continuare a dedicare la prima parte del suo show all’attualità, per poi passare alle ultime notizie di gossip. Non è mancata la divertente sfida delle cinque sfere: questa volta, ad affrontare gli agguerriti opinionisti è stata Flavia Vento. Reduce da una delle più brevi esperienze nella Casa del Grande Fratello Vip (è rimasta per appena 24 ore), la bellissima showgirl è arrivata in studio a Live – Non è la D’Urso per spiegare nuovamente il motivo della sua improvvisa defezione dal reality show.

La Vento aveva dichiarato di sentire troppo forte la mancanza dei suoi cani per poter rimanere ancora in gioco, così ha abbandonato il GF Vip il giorno dopo il suo ingresso. Davanti alle cinque sfere – per la prima volta tutte rosse, quasi a mostrare il disappunto che tutti hanno provato per la scelta di Flavia – ha ribadito di essere uscita solo per non rimanere lontana dai suoi amici a quattro zampe. Nessun retroscena, nessuna ragione recondita: a quanto pare, la showgirl ha semplicemente seguito il suo cuore.

Come anticipato, tutte e cinque le sfere si sono scagliate contro l’ex gieffina. La stessa Barbara D’Urso, che ha sempre avuto un bel rapporto con Flavia Vento e che la ospita spesso nelle vesti di opinionista, non ha potuto fare a meno di bacchettarla. Sebbene l’abbia difesa dagli attacchi spietati degli ‘sferati’, la conduttrice le ha infatti confessato di non aver approvato la sua decisione: “Potevi pensarci prima ai tuoi cani, avevi già due volte abbandonato due reality” – le ha detto, facendo riferimento alle sue precedenti esperienze all’Isola dei Famosi nel 2008 e nel 2012, che si sono concluse entrambe con un addio anticipato.

Puntando sulla responsabilità che la Vento ha deciso di assumersi nel momento stesso in cui aveva accettato di partecipare al GF Vip, la D’Urso ha proseguito: “Per tutti quanti noi, gli spettatori, per Alfonso Signorini che deve averci messo un po’ per convincerti, non puoi lasciare dopo 24 ore“. Opinione, questa, condivisa anche da Vladimir Luxuria che era accanto a Flavia durante il suo secondo tentativo all’Isola dei Famosi: “Tu ci provi tutte le volte, ma non ce la fai. E secondo me è un peccato, perché sei divertente e invece ti ritiri sempre”.