Live – Non è la D’Urso, Taylor Mega racconta la lite la Gregoraci per Briatore

Taylor Mega torna a parlare di Elisabetta Gregoraci a Live – Non è la D’Urso, svelando di aver avuto uno scontro con la showgirl a causa del suo rapporto con Flavio Briatore. L’influencer di Instagram infatti è stata legata per qualche tempo all’imprenditore subito dopo il divorzio dalla moglie. Un flirt durato pochissimo, durante il quale Taylor ha incontrato anche la Gregoraci.

“Io ho avuto un episodio con Elisabetta Gregoraci – ha spiegato a Live – Non è la D’Urso -. All’epoca io non la conoscevo ed ero in un hotel, un famoso albergo a Milano. E praticamente io non la conoscevo non sapevo chi fosse e niente. Lei però si è messa ad urlare in mezzo alla hall di questo albergo. Si era messa a gridarmi contro […] Se non mi conosci perché mi urli contro? Mi diceva ‘ah si c’è anche lei, la ex‘. Lei rivolgendosi a lui diceva ‘c’è la tua ex vedi?’”. La Mega ha poi parlato del suo legame con Briatore. “Sì, ho avuto un flirt con Flavio Briatore, più o meno – ha affermato nel salotto di Barbara D’Urso -. Si sapeva, uscì su tutti i giornali. Io però non conoscevo Elisabetta, che però si è messa ad urlare di prima mattina. Io mi sveglio la mattina e sento queste grida. Ero con il mio cagnolino mentre questa urlava. Davvero ero tranquillissima e appena alzata per portare il mio cane e poi ho sentito queste urla nella hall”.

Dopo l’addio a Flavio Briatore, con cui ha vissuto una storia d’amore lunga oltre dieci anni, coronata dalle nozze e dalla nascita del figlio Nathan Falco, Elisabetta Gregoraci ha vissuto una love story con l’imprenditore Francesco Bettuzzi. Nonostante il divorzio, gli ex coniugi sono rimasti molto uniti, come ha confermato anche l’ex compagno di Elisabetta. “Siamo stati insieme per tre anni in gran segreto – aveva raccontato qualche tempo fa -, ma la presenza dell’ex marito Briatore c’era e la condizionava. Abbiamo fatto una vita low profile e siamo sempre andati in luoghi dove non potessero riconoscerci – aveva concluso Bettuzzi -, ma alla lunga sono diventato insofferente a questa situazione e dopo diverse incomprensioni ci siamo lasciati“.