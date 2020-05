Live – Non è la D’Urso, Paola Perego lancia una nuova frecciatina

editato in: da

Paola Perego torna a lanciare una frecciatina a Barbara D’Urso su Instagram, questa volta parlando del suo programma Live – Non è la D’Urso. Ormai è chiaro: fra le due conduttrici non scorre buon sangue e la moglie di Lucio Presta non ha nessuna intenzione di nasconderlo.

Qualche giorno fa la presentatrice aveva condiviso in pieno le parole del marito che sui social aveva criticato aspramente Barbara D’Urso. Nelle ultime ore Paola ha svelato, ancora una volta, cosa pensa della collega e delle sue trasmissioni. La Perego infatti ha accettato di rispondere alle domande dei fan su Instagram e non si è tirata indietro nemmeno di fronte a quelle più scomode.

“Ciao Paola, andresti mai come ospite a Live?”, ha chiesto qualcuno. Immediata la risposta della presentatrice che ha postato la faccia di una donna che scuote il capo con una mano sul viso. Un modo per dire che non andrebbe mai nella trasmissione della D’Urso. D’altronde proprio Lucio Presta aveva svelato di aver boicottato da tempo lo show, impedendo ai suoi artisti di andare a Live come ospiti.

“Io faccio da tempo la mia parte – aveva scritto – e nessuno dei miei assistiti va ospite dalla Signora delle paillettes e la mia parte credo di averla fatta, ora che la facciano gli altri. Oppure serve a qualcosa o qualcuno che ci sia in onda questo scempio? Tacere equivale ad essere complici di tale orrore e personalmente non amo esserlo. Ah saperlo”. Parole che erano state condivise anche dalla Perego che aveva ripubblicato lo sfogo di Presta scrivendo: “Condivido ogni tua parola” e aggiungendo un applauso.

La D’Urso non ha mai risposto agli attacchi di Lucio Presta e con molta probabilità non lo farà nemmeno questa volta. Nel frattempo la Perego si prepara a tornare in tv dopo una lunga assenza. Paola ha infatti annunciato su Instagram che sarà presto alla guida di un programma Rai. “Me lo state chiedendo tutti – aveva svelato su Instagram ai follower – allora siccome sono superstiziosa finché non metto la firma sul contratto non ne parlo ma torno in tv. Posso dire solo che torno in Rai”.