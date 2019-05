Live – Non è la D’Urso: Paola Caruso scopre chi è il padre biologico, ma lui nega tutto

editato in: da

Paola Caruso ha scoperto l’identità del suo papà biologico, ma lui nega e si rifiuta di incontrarla.

È durante una delle trasmissioni di Barbara D’Urso che Paola Caruso aveva scoperto chi fosse la sua vera mamma. Quest’ultima, la signora Immacolata, dopo aver riconosciuto nella showgirl la bambina che le era stata sottratta, ha deciso di chiamare la D’Urso chiedendo di essere messa in contatto con la ragazza. Si è poi sottoposta ad un test del DNA che ne ha confermato la maternità.

Paola Caruso, da poco diventata mamma del piccolo Michele, sta provando a recuperare il tempo perso in questi anni e ha fatto conoscere il nipotino alla mamma ritrovata. Le sorprese non sono però finite per la showgirl. Dopo aver conosciuto la madre biologica, ha infatti scoperto chi è il suo vero padre.

A rendere possibile tutto ciò è stata proprio la signora Imma, che ha rivelato dettagli preziosi sul padre della ragazza. La madre biologica della Caruso ha raccontato di avere avuto un breve flirt con un calciatore all’epoca molto famoso e di essere rimasta incinta. Ha poi portato avanti la gravidanza senza dire nulla al padre della bambina.

Oggi finalmente Paola sa chi dovrebbe essere il suo vero padre: si tratterebbe di un ex campione del Catanzaro, ignaro di essere il padre della Caruso. L’uomo è stato contattato dalla redazione del programma Live – Non è la D’Urso ed è stato messo al corrente di ciò che, stando a quanto riportato dalla signora Immacolata, è successo in passato. La sua reazione non è stata positiva.

Ha infatti affermato di non conoscere la signora Imma e nega essere il padre di Paola Caruso:

“Escludo che possa essere io il padre di Paola. Sono passati 30 anni, ho una famiglia e non mi interessa. Auguro alla ragazza di trovare il suo vero padre”.

L’ex calciatore ha quindi preferito non incontrare la presunta figlia e la Caruso non ha potuto far altro che accettare questa decisione sperando che l’uomo possa cambiare idea in futuro.

Il dispiacere e la delusione di Paola Caruso sono state però attenuate dall’incontro con Wanda, la madre adottiva. Quest’ultima si è detta amareggiata e al contempo felice dell’incontro di Paola con la signora Imma. Ha inoltre potuto finalmente conoscere la mamma biologica della figlia.