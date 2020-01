Live, Nina Moric in lacrime: duro scontro con la madre di Favoloso

editato in: da

Barbara D’Urso è tornata in prima serata, con Live – Non è la D’Urso, dopo la pausa natalizia. Tanti gli argomenti che la presentatrice ha voluto trattare, ma uno, in particolare, ha attirato l’attenzione del pubblico: il caso riguardante Luigi Mario Favoloso, scomparso, ormai, da diversi giorni.

Luigi Mario Favoloso ha fatto perdere le sue tracce a partire dalla fine di dicembre. Se all’inizio si era pensato ad una scomparsa, è stato proprio l’ex gieffino a togliere ogni dubbio: si è allontanato spontaneamente e, attualmente si trova all’estero. Lo ha fatto sapere proprio a Barbara D’Urso, con una chiamata a Pomeriggio Cinque.

In questa vicenda, però, sono protagoniste anche due donne, che Barbara D’Urso ha deciso di mettere a confronto, ovvero: Nina Moric e Loredana, rispettivamente ex fidanzata e madre di Luigi Mario Favoloso. Le due si sono spesso accusate reciprocamente. Se Loredana si è sempre dimostrata preoccupata per il figlio, la Moric, invece, ha affermato che, secondo la sua opinione, la scomparsa sarebbe solo una messa in scena per far parlare di sé.

La prima a prendere la parola stasera è stata Loredana, che ha affermato di non aver mai mentito sulla scomparsa del figlio e nega, pertanto, le accuse della Moric:

Di cosa mi si accusa? Nina può accusarmi di ciò che vuole, per lei è facile. Lei si sveglia al mattino e decide di accusare qualcuno, come se nulla fosse. Io non ho ancora visto mio figlio, ho una voglia matta di vederlo. Inizio ad essere anche un po’ arrabbiata con lui.

Loredana, poi, si è particolarmente innervosita per le accuse di violenza rivolte dalla Moric a Luigi Mario Favoloso. Per la madre del ragazzo, infatti, si tratterebbe solo di bugie inventate da Nina per screditare ulteriormente il figlio, tant’è che ha ribadito quanto già detto dal marito a Domenica Live:

Per me Nina non è attendibile su niente.

Nina, però, non ha voluto restare in silenzio e ha risposto a Loredana:

Cara Loredana, io dico solo la verità. Io non sarei capace di stare qua a parlare di mio figlio in una situazione così delicata. Tuo figlio è stato violento con me. Da madre a madre ti dico: stai sbagliando, devi darti una calmata.

Loredana, inoltre, ha negato che il figlio possa essere stato violento con Nina e Carlos, lasciando intendere – tra le righe – che la Moric possa aver mentito anche sulle violenze subite dal padre. A queste nuove accuse la Moric, in lacrime, ha ribadito di non vedere il padre da anni proprio perché violento, e poi ha rifiutato un faccia a faccia con la madre di Favoloso.

Quello tra Loredana e Nina, seppur a distanza, è stato un confronto molto duro, difficile da gestire anche per Barbara D’Urso. Tra accuse reciproche, urla e offese, rimangono comunque ancora molti dubbi: dove è andato Luigi Mario Favoloso? E perché è fuggito?