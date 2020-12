Live, Gessica Notaro dalla D’Urso: il coraggio di sua madre la sua forza

editato in: da

Ultimo appuntamento del 2020 con Live – Non è la D’Urso: Il salotto di Barbara D’Urso, come sempre, si divide tra attualità e gossip toccando tutti i temi del momento per l’affezionato pubblico televisivo.

Come sempre la prima parte della puntata di Live – Non è la D’Urso si è concentrata sui temi di attualità. Con un balzo, poi, la conduttrice ha lanciato un servizio davvero speciale. L’inviata del programma ha raggiunto il vero villaggio di Babbo Natale, in Lapponia, terra glaciale ma avvolta dal calore e dalla magia delle feste. Dall’ufficio postale in cui riceve le letterine da tutti i bambini fino alla casa dell’uomo di rosso vestito più amato del mondo, Babbo Natale in persona ha rivolto infine un saluto a Barbara D’Urso e ai telespettatori.

Live – Non è la D’Urso, però, è anche tanto altro e la padrona di casa ha ospitato con orgoglio nel suo salotto Gessica Notaro con la madre Gabriella, per la prima volta in televisione. La tragica vicenda della ragazza è conosciuta da tutti, una giovane che aveva davanti a sé un futuro ricco di sogni e speranze che il suo ex ha cercato di portarle via. Dopo quasi quattro anni adesso Gessica non ha paura e la sua storia è finalmente una vittoria per tutte le donne vittime di violenza: Edson Tavares è stato condannato in via definiva a 15 anni di reclusione per averla sfregiata con l’acido nel 2017.

La signora Gabriella ha ricordato il tragico momento in cui ha visto la figlia con il volto completamente distrutto dal gesto di un uomo che non si aspettava potesse arrivare a tanto. La corsa in automobile fino in ospedale, le parole concitate tra una madre e una figlia, che non ha perso la forza neanche per un momento. “Io da quella sera non ho pianto più”, bastano queste poche e semplici parole per capire il peso che la signora continua a portare nel suo cuore. Vicenda giudiziaria a parte, Barbarella con gli occhi pieni di emozione ha fatto un tuffo nei ricordi di Gessica, mandando in onda un bel video con fotografie che la ritraggono ancora bambina sempre al fianco della sua forte mamma Gabriella.

Live – Non è la D’Urso ha poi voltato pagina con un altro ospite speciale. A un mese dalla morte di Diego Armando Maradona, direttamente dall’Argentina è giunto in studio Santiago, figlio mai riconosciuto dal calciatore. Davanti all’opinionista Alda D’Eusanio e a Francesco Oppini, fresco di GF VIP e amico di Diego Jr, il ragazzo ha raccontato la sua storia parlando del rapporto speciale con il presunto padre e della sua volontà di confermare il legame di parentela.

L’attenzione si è poi spostata su Valeria Fabrizi e al brutto episodio che ha vissuto in questi giorni. L’attrice, supportata dalle ospiti in studio Francesca Rettondini e Alba Parietti, ha subito un furto in pieno giorno con cui i ladri l’hanno privata di beni e oggetti di valore, lasciando l’abitazione completamente distrutta. I ricordi di una vita e dell’amore per il marito che non c’è più, scomparsi nel nulla lasciando un vuoto incolmabile.

La padrona di casa ha comunque stupito ancora una volta per il suo look, sempre impeccabile. Non sbaglia neanche un outfit, l’amata Carmelita, dagli abiti ai tailleur super femminili, impreziositi da gioielli sgargianti e scarpe dai tacchi vertiginosi che ne mettono in risalto la linea perfetta. Questa sera per lo Speciale Natale non poteva che scegliere un tubino a tema con le feste, rosso e aderente con due deliziosi fiocchetti che richiamano i pacchi regalo che attendiamo di scambiarci sotto l’albero.