Live – Non è la D’Urso, gaffe in diretta di Barbara D’Urso su Chiara Nasti

Come ogni lunedì, Barbara D’Urso ci ha regalato una fantastica puntata del suo show serale, che in questa sua seconda stagione sta facendo nuovamente ascolti record. Stiamo parlando di Live – Non è la D’Urso, con i suoi ospiti incredibili e tante altre sorprese. Non mancano mai, d’altronde, i momenti di ilarità: come l’esilarante gaffe in cui poco fa è caduta la conduttrice.

La seconda parte della trasmissione è stata oggi incentrata sullo scontro tra influencer pagati a peso d’oro per le loro foto e vip caduti in miseria. Un siparietto davvero incredibile, che ha visto a confronto alcuni dei personaggi più chiacchierati del momento. Da una parte, giovanissime star del web come Taylor Mega e Denis Dosio; dall’altra, personaggi del mondo dello spettacolo che hanno avuto una carriera strepitosa, ma che poi hanno incontrato numerose difficoltà economiche nel corso della loro vita, come Sandra Milo e Maurizio Ferrini.

A dare il via alla disputa, un servizio che ha ripercorso in breve l’avvenimento saliente della settimana: lo scherzo de Le Iene a carico di Chiara Biasi, la famosa influencer che nei giorni scorsi ha fatto molto scalpore con una sua dichiarazione. “Per 80mila euro non mi alzo nemmeno dal letto” – ha affermato, parlando di un servizio fotografico. Dopo aver mostrato il filmato, Barbara D’Urso è tornata in studio e ha deciso di iniziare il confronto partendo proprio da quella che, in un momento di confusione, la conduttrice ha scambiato per la protagonista del suo servizio, Chiara Biasi.

Peccato che al centro dello studio ci fosse Chiara Nasti, un’altra giovane influencer molto amata sui social, che in effetti non riusciva proprio a capire le parole della D’Urso. Una gaffe che ha strappato molti sorrisi, quella di Barbara, e che si è conclusa presto con l’intervento di qualcuno da dietro le quinte: “Che è successo? Certo, io ho confuso le due Chiara, quindi è meglio che io cada nella botola” – ha ironizzato la conduttrice, facendo riferimento ad una piccola buca sulla passerella in cui poco prima era inciampata.

Naturalmente, con la sua grande professionalità, la D’Urso è riuscita a smorzare l’accaduto in pochi istanti, facendo sorridere il pubblico e tutti gli ospiti in studio. Ma sul web non si parla d’altro: la gaffe di Barbara è ormai diventata virale.