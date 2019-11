Live – Non è la D’Urso, Gabriel Garko parla della sua nuova vita: “Un dramma mi ha cambiato”

editato in: da

Bello e affascinante, Gabriel Garko ha sempre avuto quell’atteggiamento misterioso che tanto intriga le donne. Un atteggiamento che, per la verità, ha costruito anche grazie al fatto di aver sempre mantenuto la massima riservatezza sulla sua vita privata, facendo trapelare solo il minimo indispensabile. Forse anche per questo Barbara D’Urso ha deciso di invitarlo al suo Live e di dedicargli uno spazio con un’interessante intervista.

Barbara D’Urso è riuscita a fare ciò che le sue colleghe non sono riuscite a fare, facendo aprire Gabriel Garko? Sì e no. I punti da toccare erano diversi, ma si sa: ce ne sono alcuni che attirano di più l’attenzione del pubblico. La questione delle sue presunte nozze, per esempio. La comparsa di una fede sul dito del bell’attore, infatti, aveva fatto volare l’immaginazione dei fan.

Così, la D’Urso ha provato a parlare di quel matrimonio segreto che Garko aveva, però, già prontamente smentito a Mara Venier durante un’intervista a Domenica In. La D’Urso, notando l’assenza della fede, ha chiesto a Garko se fosse ancora innamorato. Lui ha risposto, ma senza sbilanciarsi troppo:

Sì. Ma devo ancora capire cos’è l’amore. Ti rendi conto che, essendo in due, a volte le cose non sono corrisposte.

Resta, comunque, estrema curiosità sulla vita amorosa dell’attore. Anche se Garko si dice da tempo innamorato e pronto a mettere su famiglia, non è ancora stata fatta luce sulla misteriosa persona che gli ha rubato il cuore. E chi si aspettava le nuove confessioni su Gabriele Rossi è rimasto deluso.

Alla D’Urso, che ha abbracciato calorosamente, l’attore ha invece voluto raccontare la sua nuova vita, iniziata con l’avventura di Sanremo 2016. Un’esperienza professionale importante per la sua carriera ma che ha avuto ripercussioni anche sul suo modo di vivere.

Durante i giorni in cui Garko era impegnato a Sanremo, infatti, è rimasto coinvolto in un brutto incidente. La villa in cui alloggiava è esplosa a causa di una fuga di gas e lui è sopravvissuto per miracolo. Ha ricordato così quei brutti momenti che lo hanno fortemente segnato:

Sanremo è stata un’ottima occasione per sfatare il personaggio che ho sempre interpretato e far vedere la mia persona. Purtroppo questo maledetto incidente mi ha ulteriormente cambiato la vita. Non ho mai voluto parlarne, non volevo marciare su una disgrazia. Ero andato a dormire, pensavo fosse un incubo, sentivo un urlo lontano, vedevo della luce, sentivo molto caldo. Poi mi sono accorto che ero sveglio, che non era un incubo e sono riuscito a uscire dalle macerie.

Barbara D’Urso, poi, affronta anche la questione riguardante la chirurgia estetica. Gabriel Garko, infatti, è stato spesso accusato di essersi sottoposto a interventi. L’attore, però, ha, ancora una volta, negato tutto e ha affermato di non subire più il parere di chi lo critica per queste cose. E la conduttrice, per dimostrare quanto Garfo fosse “autentico”, lo ha inaspettatamente baciato sulle labbra.

Quella a Live – Non è la D’Urso è stata certamente un’intervista in cui Garko è riuscito a sviare le domande sulla sua vita amorosa. Tuttavia si può affermare che si sia aperto molto parlando dell’incidente che gli ha cambiato definitivamente la vita. L’attore, tra emozioni e risate, è riuscito a mostrare la sua vera personalità, per la gioia di tutte le sue fan.