Live – Non è la D’Urso: faccia a faccia fra Paola Caruso e Moreno Merlo

Dopo accuse a distanza, interviste e rivelazioni, Moreno Merlo e Paola Caruso sono giunti alla tanto attesa resa dei conti. Nel corso di Live – Non è la D’Urso, i due ex si sono scontrati entrando entrambi nell’ormai celebre ascensore della trasmissione.

La love story fra l’ex protagonista di Temptation Island e la showgirl calabrese era iniziata qualche mese fa. Reduce dal dolore per l’addio a Francesco Caserta, papà del figlio Michelino, la Caruso sembrava aver trovato la persona giusta per lei. La coppia era apparsa felice su Instagram ed era stata ospite anche dei programmi di Barbara D’Urso per raccontare un amore che sembrava destinato a durare.

Poco dopo, come un fulmine a ciel sereno, era arrivata la notizia dell’addio e gli ex avevano iniziato a farsi la guerra con dichiarazioni sempre più forti. La Caruso aveva accusato Moreno di averla registrata, mentre lui si era difeso, replicando con altre accuse gravi. Nello scontro a Live – Non è la D’Urso, i due si sono trovati per la prima volta faccia a faccia dando vita a uno scambio di battute infuocato.

“Ti rendi conto di tutto quello che hai fatto? – ha tuonato la Caruso -. Io non ho mai alzato le mani! Sei tu quello che si è fatto fare le foto per farmi passare da cornuta. Ti ricordi le foto che hai mandato tu a Novella 2000 per provocarmi? Tu hai contattato i direttori di tutti i giornali per vendere l’esclusiva che ti eri lasciato con me!”.

Pronta la replica di Moreno. “Tu sei famosa per raccontare i ca**i tuoi in televisione – ha detto -. Ti devi vergognare! Solo i ca**i tuoi puoi raccontare, tu non sai fare niente. Qual è il tuo lavoro? Vai a lavorare!”.

Moreno ha poi accusato la Caruso di sfruttare l’immagine del figlio e di essere in tv solamente grazie alla D’Urso. “La devi smettere di mettere in mezzo Michelino! – ha affermato – […] Sei abituata a fare i teatrini, non hai lavorato un giorno nella tua vita. L’unica cosa che sai fare è venire qua a prendere i rimborsi spese. Hai fatto il regalo a Barbara? Lei è l’unica a darti lo stipendio. […] Smettila di sfruttare tuo figlio e lucrare sulle persone”.