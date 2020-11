Live, Barbara D’Urso sostiene Gessica Notaro e celebra Stefano D’Orazio

editato in: da

Ancora una puntata, piena di contenuti, per Live – Non è la D’Urso. Lo show della domenica sera di Canale 5 continua a intrattenere i telespettatori, fornendo informazioni, momenti profondi e pieni di emozioni e anche attimi di spensieratezza e pur spettacolo.

Un format che Barbara D’Urso ha costruito e consolidato nel tempo, tenendo sempre a mente i desideri, i gusti e le esigenze del suo pubblico. Per questo, sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, ha voluto inserire uno spazio completamente dedicato all’informazione e ai temi di attualità, invitando personaggi appartenenti al mondo della politica e della scienza a prendervi parte.

La conduttrice ha affrontato la serata sfoggiando un look che lascia a bocca aperta. Ha, infatti, indossato un tubino nero di pizzo con un grande inserto color oro sulla parte superiore del capo di abbigliamento e con una profonda scollatura a barchetta. Ha, poi, aggiunto delle elegantissime décolleté nere, orecchini pendenti a forma di cuore, che è ormai un suo simbolo distintivo, e un anello molto luminoso.

Districarsi tra argomenti forti e molto diversi tra loro, non è affatto semplice. La D’Urso, però, riesce come sempre a passare con grande naturalezza da un tema all’altro, dando modo ai suoi ospiti di esporre ciò che hanno da dire e il loro punto di vista.

In studio anche la bellissima Gessica Notaro che, ancora una volta, ha dimostrato la sua grande forza. A poche ore dalla messa in onda, dovrà affrontare la fase finale di un processo che riguarda i momenti più difficili della sua vita. La showgirl, pur essendo emozionata, è riuscita a ripercorrere, con coraggio, momenti e sensazioni dolorose. Ha, poi, ringraziato tutti coloro che costantemente gli dimostrano vicinanza e, soprattutto Barbara D’Urso, riservandole parole molto belle:

Barbara è così anche nella sua vita privata, forse anche meglio.

Non poteva mancare, infine, in questo appuntamento, un pensiero a Stefano D’Orazio, batterista e cantante dei Pooh che il 6 novembre è venuto a mancare. Un momento commovente e romantico per la D’Urso, che a lui era legata da un’amicizia profonda e sincera. Al suo fianco, per ricordare l’amico scomparso in allegria, Dodi Battaglia, Riccardo Fogli ed Emanuela Folliero.

Mi sono ripromessa – ha infatti affermato la conduttrice – questa sera di non piangere, di sorridere, di farlo con il sorriso sulle labbra. Perché Stefano vorrebbe così.

Non lasciarsi sopraffare dalla tristezza e trattenere le lacrime non è stato affatto facile. Insieme, però, sono riusciti a mostrare al pubblico l’aspetto più intimo e genuino del batterista.

Insomma, una puntata piena di emozioni, in cui la D’Urso ha proposto al suo pubblico servizi interessanti, immagini inedite e attimi di pura commozione e divertimento. Cosa programmerà per la prossima settimana?