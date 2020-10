Live, la D’Urso sfoggia un look mozzafiato. E non mancano momenti di commozione

editato in: da

Terzo appuntamento per Live – Non è la D’Urso. Numerosi i punti toccati dalla conduttrice che, come al solito, ripropone un mix vincente fatto di informazione, attualità, gossip e intrattenimento. Barbara D’Urso, nonostante la difficoltà riscontrabile nell’affrontare tanti argomenti diversi, ha saputo gestire la trasmissione con la grande energia che la contraddistingue.

Non solo grinta ed entusiasmo, ma anche grande stile. La D’Urso, per condurre questa puntata, ha indossato un luminoso vestito-tailleur bianco perlato di seta molto corto, con le maniche lunghe e dalla scollatura profonda. Nonostante la scelta azzardata, la conduttrice, che a 63 sfoggia un fisico mozzafiato, ha portato l’abito con grande stile ed eleganza.

Ricercati i dettagli del vestito: quattro grandi bottoni e decorazioni di pizzo, in stile barocco, sulle estremità dell’abito. La D’Urso ha completato il look con delle décolleté completamente ricoperte di brillantini bianchi, a punta con tacchi spillo e con grandi orecchini pendenti a forma di cuore. Infine, ha deciso di acconciare i capelli in boccoli definiti appuntati sulla nuca e ha optato per un make-up intenso sugli occhi.

Tutta la prima parte dello show è stato dedicato all’informazione e alla politica, con ospiti e opinionisti importanti, tra i quali anche Serena Grandi, che sta avendo dei problemi giudiziari molto seri. Non sono mancati, inoltre, per la conduttrice, momenti di forte commozione quando ha intervistato Alessia Logli, che ha perso la madre in una triste vicenda di cronaca.

Ho dovuto affrontare il problema di vivere senza una mamma – ha ricordato con gli occhi lucidi e con grande delicatezza la D’Urso -. Anche io avevo undici anni, mi sono messa una corazza.

Nella seconda parte Barbara D’Urso ha riservato uno spazio a Nicoletta Mantovani, vedova di Luciano Pavarotti, che di recente ha ritrovato l’amore ed è convolata a nozze con Alberto Tintarelli. Un vero e proprio colpo di fulmine, quello tra Nicoletta e Alberto, che si sono conosciuti solo nove mesi prima delle nozze. Una storia romantica, che ha attirato l’attenzione del pubblico, incuriosito dalla nuova relazione della Mantovani.

La D’Urso è, inoltre, tornata sul segreto confessato con grande emozione da Gabriel Garko durante una puntata del Grande Fratello Vip 5 alla sua ex fidanzata Adua Del Vesco. L’attore ha ammesso di aver finalmente trovato il coraggio di essere se stesso. Continua a tenere banco, inoltre, il titolo nobiliare della Contessa Patrizia De Blanck.

Insomma, una serata particolarmente impegnativa per Barbara D’Urso. La conduttrice, che ormai da anni guida i suoi programmi ottenendo grandi successi e soddisfazioni, però, non ha deluso il suo pubblico. Cosa preparerà per la prossima puntata?