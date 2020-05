Live, Barbara D’Urso festeggia il suo successo e punta su Clizia Incorvaia

editato in: da

Sarebbe dovuta essere l’ultima puntata della stagione televisiva per Live – Non è la D’Urso. Ma gli ottimi risultati ottenuti dalla conduttrice hanno fatto sì che il programma venisse ulteriormente prolungato. Una grande gioia per Barbara D’Urso che, per la serata, ha preparato scoop, esclusive e interviste interessanti.

Barbara D’Urso non potrebbe essere più soddisfatta di così. Il suo programma, infatti, è stato un successo in termini da ascolti. Il pubblico, sempre attento a ciò che la conduttrice prepara per loro, è ormai affezionatissimo ed ha accolto con gioia il prolungamento di questa edizione. Ed è ai telespettatori che è andato il suo ringraziamento:

Sarebbe dovuta essere l’ultima puntata ma, visto il grande successo, e il merito è vostro, l’editore ci ha chiesto di andare avanti per altre domeniche.

Anche questa volta, la prima parte di Live è stata dedicata all’informazione, con la presenza di ospiti autorevoli come politici e medici. Non passano inosservati i look scelti dalla D’Urso che, spesso, prima di entrare in studio, li mostra ai suoi fan attraverso il suo profilo ufficiale Instagram, chiedendo consigli su alcuni dettagli come le scarpe o l’acconciatura.

Questa volta, Barbara D’Urso ha deciso di indossare un eccentrico vestito in velluto viola, con dei vistosi fiocchi sulle spalline, décolleté animalier, grandi orecchini luminosi e un vistoso anello. Molto sobrio il make-up, con un rossetto color nude. Ha, infine, lasciato i capelli sciolti, acconciati in bellissimi boccoli.

La D’Urso, poi, ha voluto dedicare un importante spazio ad una delle coppie nate durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini. Si tratta di Clizia Incorvaia, che spesso in passato è stata ospite dei programmi della conduttrice, e Paolo Ciavarro. I due si sono conosciuti all’interno della Casa più spiata d’Italia, dove si sono anche innamorati.

Clizia e Paolo, a causa dell’attuale emergenza sanitaria, non si vedono da quando sono stati separati dalla squalifica della showgirl dopo alcune frasi che andavano contro lo spirito del reality show. Un incontro tanto atteso, il loro, che la D’Urso ha voluto anticipare già nei giorni scorsi:

Sapete che Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia non si vedono da tre mesi. Non vi dico come, non vi dico dove. Ma vi dico che in diretta domenica sera ci sarà il loro incontro.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, negli ultimi mesi, hanno dovuto difendere il loro amore. Molti, infatti, li hanno attaccati, non credendo nella verità del sentimento che li lega. Riusciranno a convincere che la loro storia è vera e destinata a durare?