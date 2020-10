Live, Barbara D’Urso elegantissima in total white accoglie l’amica Eva Grimaldi

editato in: da

Barbara D’Urso è instancabile e dopo una settimana in cui ha condotto con estrema professionalità, ottenendo grandi soddisfazioni in termini di ascolto, Pomeriggio Cinque e Domenica Live, ha guidato con energia ed entusiasmo un nuovo appuntamento del suo programma di punta: Live – Non è La D’Urso.

Per proporre l’ormai collaudato mix di informazione e intrattenimento, la presentatrice, raggiante come sempre, ha attirato gli sguardi di telespettatori e ospiti con un look estremamente glamour e luminoso, ma anche professionale. Ha scelto un tailleur di un bianco candido: giacca completamente ricoperta di piccole paillettes, con profonda scollatura a v e pantaloni a palazzo hanno valorizzato il suo fisico mozzafiato.

Molto belli anche i gioielli indossati: un anello luminoso di grandi dimensioni ed orecchini pendenti di colore argento. I capelli invece sono stati acconciati appuntando i boccoli ben definiti dietro la nuca in uno chignon. Per il trucco ha scelto un look molto naturale: sugli occhi sfumature di marroni che hanno sottolineato lo sguardo della conduttrice e sulle labbra un rossetto nude color nocciola. Non ha, infine, voluto rinunciare ai suoi tacchi vertiginosi.

Barbara ha così accolto in studio ospiti importantissimi. Politici, studiosi ed esperti per affrontare temi di informazione molto delicati, ma anche personaggi del mondo dello spettacolo per diramare questioni irrisolte e rivelare inimmaginabili gossip, con lo scopo di donare al pubblico ore di divertimento e spensieratezza.

Dopo aver ascoltato, nella scorsa puntata, le parole di Gabriel Garko, che ha voluto parlare il suo stato d’animo a seguito del discorso al Grande Fratello Vip 5, Barbara D’Urso ha invitato proprio l’ex finta fidanzata dell’attore, nonché sua amica, Eva Grimaldi. Con lei l’attuale compagna Imma Battaglia, sposata nel maggio 2019, che l’ha sempre sostenuta e che è sempre stata a conoscenza sulle vicende del passato.

Eva – ha dolcemente ammesso la Battaglia – è la guida della mia vita. Proprio in questo momento abbiamo deciso di cambiare casa e se non ci fosse lei sarei perduta.

E, proprio in questa puntata, la D’Urso ha presentato la sua ultima idea: una nuova seduta per le cinque sfere, tutta dorata e riservata agli opinionisti più sagaci o amati.

Barbara D’Urso, come sempre, è riuscita a trattare argomenti molto diversi e impegnativi, gestendo imprevisti e forti scontri, ma anche regalando ai telespettatori tante emozioni. Cosa proporrà nel prossimo appuntamento?