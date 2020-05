Live, Barbara D’Urso conquista con un meraviglioso tubino e omaggia Castagna

editato in: da

Barbara D’urso, instancabile, continua ad informare e ad intrattenere il pubblico di Live. La conduttrice, con la sua redazione, lavora costantemente per offrire ai telespettatori notizie, aggiornamenti sulle tematiche più serie e curiosità e indiscrezioni per gli appassionati di gossip. E il risultato si vede.

È innegabile che Barbara D’Urso dedichi la maggior parte del suo tempo alle sue trasmissioni, con lo scopo di raccogliere materiale e notizie per informare il pubblico. Solo in questo modo, Live – Non è la D’Urso è potuto diventare uno dei programmi televisivi più seguiti della Tv. Nulla è lasciato a caso e, soprattutto, non manca l’amore e la passione della conduttrice che, tramite il suo profilo Instagram, dimostra sempre grande dedizione:

Domenica – ha scritto Barbara D’Urso in un post – e io nel viale qui a Mediaset, prendo le energie che mi servono per questa sera, abbracciando la natura.

Poche parole che dimostrano, però, quanto la conduttrice dedichi tempo ed attenzione a Live – Non è la D’Urso. Le critiche che qualche volta riceve sortiscono l’effetto contrario e, anziché demoralizzarla, la caricano e la spingono a fare meglio. Anche questa volta, come già successo in passato, ha deciso di non rispondere a polemiche e frecciatine.

Indossando un meraviglioso tubino blu scuro, un paio di décolleté e degli orecchini luminosi, la D’Urso ha evitato ogni provocazione. Ha, così, accolto esperti, esponenti di importanti forze politiche del Paese e medici per discutere con loro e aiutare il pubblico ad affrontare questo difficile periodo. Ha, inoltre, riservato un’ampia parte al gossip, donando al pubblico attimi di divertimento e leggerezza.

La conduttrice, infine, ha voluto dedicare un momento di Live per ricordare ed omaggiare l’amico Alberto Castagna, scomparso 15 anni fa. Sul suo profilo Instagram, già prima di andare in onda, Barbara ha pubblicato delle dolcissime foto in cui, giovanissima e con i capelli lunghi, è stata immortalata al fianco dell’amato conduttore di Stranamore.

Barbara, per l’ennesima volta, ha dimostrato grande maestria riuscendo a gestire conversazioni delicate su temi estremamente seri, con ospiti dalle opinioni diametralmente opposte, e argomenti più leggeri, ma che appassionano i telespettatori. Come stupirà il pubblico nella prossima puntata?