Live – Non è la D’Urso, Asia Argento replica a Morgan ed Eleonora Giorgi si scusa con lei

Barbara D’Urso conquista ancora una volta il pubblico con il suo show domenicale, portando in studio tantissimi ospiti e affrontando argomenti di grande interesse. L’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso ha visto anche l’acceso intervento di Asia Argento.

Questa sera, la trasmissione di Barbara D’Urso è tornata a fare luce su alcune delle più controverse questioni di attualità, parlandone in studio e in collegamento video con molti ospiti. E nella seconda parte di Live – Non è la D’Urso, come ormai accade da diverse settimane, la conduttrice ha lasciato spazio ad un po’ di gossip. In particolare, Barbara ha lasciato ad Asia Argento la possibilità di rispondere alle accuse che Morgan le ha lanciato nei giorni scorsi. L’artista ha infatti rivelato che, quando stavano insieme, Asia lo avrebbe picchiato più volte durante il sonno.

L’attrice, in collegamento video con lo show di Canale 5, non ha esitato ad affrontare l’argomento: “Io di notte dormo. Ma perché avrei dovuto picchiarlo di notte? Si è inventato tutto perché è matto, lo sappiamo tutti”. E ancora: “Alimentiamo la sua pazzia dandogli spazio, facendolo parlare. È una persona che ha dei gravi problemi, si dovrebbe curare e non solo disintossicare, però senza telecamere” – ha proseguito Asia, facendo riferimento alla richiesta di aiuto di Morgan, che vorrebbe seguire un percorso di disintossicazione sotto le luci dei riflettori.

La Argento ha poi ripercorso assieme a Barbara D’Urso alcuni dei momenti salienti della sua relazione con Marco Castoldi e di ciò che è accaduto quando la loro storia è naufragata. In questa occasione, l’attrice ha rivelato qualche dettaglio in più: “L’ho lasciato 14 anni fa, io e mia figlia siamo scappati dalle sue grinfie. […] È una persona affetta da disturbo narcisistico, non può essere aiutata a meno che lui non cerchi aiuto”.

Nel corso della serata, Asia ha toccato anche altri argomenti, tra cui il dolore immenso per la morte del suo compagno Anthony Bourdain e il caso Weinstein. Eleonora Giorgi, ospite in studio a Live – Non è la D’Urso, ha colto l’occasione per chiedere scusa all’attrice: all’epoca era stata tra le sue più accanite detrattrici, ma in tutto questo tempo ha avuto modo di riflettere. “Ho preso coscienza e voglio ringraziarla. Scusami, ho dovuto maturare. Pensate che paradosso, per una della mia età: ci hanno abituate fin da piccole che con un uomo da sole in una stanza non si stava perché aveva il diritto di fare l’orco e noi avevamo il dovere di saper dire di no. Perciò scusami se ti ho giudicata“.