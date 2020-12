Live, un blackout sorprende Barbara. Faccia a faccia tra Garko e Arcuri

editato in: da

A poche ore dalla messa in onda del suo programma pomeridiano della domenica, Barbara D’Urso torna in televisione per far compagnia ai telespettatori con Live – Non è la D’Urso. Uno show ideato dalla conduttrice insieme al suo staff, per fornire importanti punti di vista su numerose tematiche e per intrattenere il pubblico, che costantemente le dimostra affetto e stima.

Sotto l’occhio dei riflettori proprio lei, Barbara D’Urso, che si conferma regina del domenica sera di Mediaset. Non solo estremamente professionale, ma anche bellissima. La conduttrice ha sfoggiato un look mozzafiato, con un elegantissimo tailleur nero di velluto con dettagli in raso. Giacca dalla scollatura a V e pantaloni a palazzo si sono dimostrati essere una scelta perfetta.

Come di consueto, la D’Urso ha dedicato la prima parte del programma all’informazione e alla discussione di temi di attualità e di cronaca. In studio non solo i suoi fedeli opinionisti, ma anche politici, medici e virologi per trattare gli importanti argomenti.

In un programma complesso come Live, non possono mancare gli imprevisti, che la D’Urso riesce sempre a fronteggiare. Lo ha dimostrato anche durante un improvviso blackout che ha lasciato, per alcuni secondi, lo studio al buio e senza corrente elettrica. Pur non riuscendo, a tratti, neanche a vedere i suoi ospiti, la presentatrice non si è lasciata abbattere e ha portato avanti lo show senza timore. Nonostante le difficoltà è riuscita a mantenere la calma e a parlare, con professionalità, con i suoi ospiti.

Torna al centro dell’attenzione la scomparsa di Diego Armando Maradona, venuto a mancare il 25 novembre scorso. Se nella precedente puntata la D’Urso gli ha dedicato un ampio spazio per ricordarlo, questa volta ha invitato il figlio Diego Jr e la madre Cristiana Sinagra, per poter fare chiarezza su polemiche che hanno preso piede dopo la sua morte.

Ospite in studio, poi, di nuovo Gabriel Garko, che dopo aver fatto coming-out durante una puntata del Grande Fratello Vip, si è trovato ad affrontare tutti coloro che avevano creduto ai suoi amori passati, finiti sulle copertine delle riviste di gossip. Tra questi, anche quello con Manuela Arcuri, che ha invece affermato di non aver mai mentito e di aver veramente creduto alla storia che ha avuto con lui. Per questo la conduttrice ha fortemente voluto un confronto tra i due attori.

Lui con me non ne ha mai parlato – ha detto la Arcuri rispetto al coming-out di Garko -. Purtroppo è mancato tra di noi questo rapporto di sincerità, forse perché lui si vergognava o non voleva dirlo proprio a me, perché comunque c’era stata questa storia.

Anche Gabriel, poi, ha confermato di essere stato fidanzato con Manuela. L’ha, così, rassicurata, affermando di non aver mai mentito, di non averla utilizzata e, soprattutto, di essere stato attratto da lei.

Insomma, un appuntamento pieno di ospiti, di spunti interessanti e di colpi di scena. Cosa preparerà la conduttrice per la prossima puntata?