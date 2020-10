Live, Nicoletta Mantovani in tv dopo le nozze con Alberto: l’emozione della vedova di Pavarotti

editato in: da

Nicoletta Mantovani è tornata in tv a raccontarsi: a soli sette giorni dalle sue seconde nozze, l’ex moglie di Luciano Pavarotti si è presentata nel salotto di Live – Non è la d’Urso, dove la conduttrice Barbara D’Urso le ha rivolto un emozionante omaggio al suo passato.

Nicoletta, dopo il dolore della perdita dell’ex marito, si è riaffacciata alla possibilità di amare ancora. Così, la 51enne ha scelto Alberto Tinarelli, consulente finanziario, come suo compagno di vita: “Il nostro è stato un colpo di fulmine – confessa la Mantovani- inizialmente pensavo di non aver fatto colpo”.

Un matrimonio semplice (alla quale ha partecipato anche il cantante Nek) e soprattutto improvviso per Nicoletta e Alberto, tanto che la cerimonia inizialmente doveva essere un regalo di compleanno per lo sposo.

Era una sorpresa per il suo compleanno e su due piedi abbiamo deciso di sposarci in un mese. Sono stata molto fortunata: Alberto infatti voleva che Alice, mia figlia, fosse d’accordo.

La loro relazione, nata con con la complicità di un’amica in comune e una cena, è stata ben accolta da Alice, la figlia diciasettenne di Nicoletta e Luciano Pavarotti. A tal proposito, la vedova del tenore ha raccontato, in una recente intervista al settimanale Chi, come l’uomo abbia rivolto la proposta di matrimonio anche ad Alice.

Lei ha vissuto con noi il lockdown e ha imparato a conoscere e apprezzare Alberto. Lui è così speciale che dopo avermi chiesto di sposarlo mi ha detto che se avesse visto Alice tentennare non ci saremo più sposati e così lo ha chiesto anche a lei, che è esplosa di gioia. Adesso siamo una vera famiglia.

A fine intervista, Nicoletta ha voluto condividere con Barbara e il pubblico un tenero ricordo su Pavarotti, sottolineando l’animo gentile e altruista del Maestro: “Lui mi ha sempre detto di aprirmi alla vita e quando ti apri alla vita, succede che puoi innamorarti”.

Queste le parole che hanno addolcito la loro separazione, avvenuta troppo presto. La Mantovani, infatti, dopo la morte del tenore aveva smesso di credere all’amore, come lei stessa aveva dichiarato alla D’Urso in un’intervista precedente al matrimonio. Eppure, Tinarelli è riuscito a sorprenderla, conquistandola con i suoi modi gentili e il suo attaccamento alla famiglia, valori di un uomo d’altri tempi.