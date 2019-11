Live, Morgan rifiuta l’invito della D’Urso: il duro sfogo su Facebook

editato in: da

Attesissima la presenza di Morgan questa sera per la sesta puntata del talk di Barbara D’Urso, ma il cantautore non ci sta e su un lungo post su Facebook spiega le motivazioni della sua inaspettata assenza.

“Io non vado da Barbara D’Urso”, esordisce così il cantautore milanese con delle parole dure e crude rispetto all’invito ricevuto per lo show serale Live non è la D’Urso.

Un ospite tanto atteso, insieme a Pupo e le sue tre figlie, Rocco Siffredi e Adriano Panzironi, che la D’Urso avrebbe invitato per parlare della situazione delicata che sta vivendo il cantante nell’ultimo periodo.

Ma lui, Marco Castoldi in arte Morgan, deluderà le aspettative della conduttrice e di tutti i telespettatori, lasciandoli nella vana attesa di capire come stanno davvero le cose.

L’ex frontman dei Bluvertigo infatti, proprio davanti alle telecamere di Live, non è la D’Urso, avrebbe dovuto raccontare la sua battaglia per riavere la casa da cui è stato sfrattato lo scorso 25 giugno.

Ma come ha lui stesso specificato nel lungo post sulla sua pagina Facebook, nonostante la pressione dell’invito e il budget abbastanza sostanzioso proposto, si tratta di aspetti della sua vita che il cantante vuole tenere riservati.

Sono esausto di tutte quelle assurdità che poi si dicono e si scrivono sul mio conto, fasulle, frutto di una non conoscenza dei fatti. Sono solo un incontrollato mare di delirio impietoso e impreciso, su cui cercherò di aprirvi gli occhi.

Così ha proseguito, rimarcando che il motivo della sua assenza dell’ultimo minuto, starebbe nell’immagine falsa che i media danno di lui, a partire proprio dalla televisione. L’ex giudice di X Factor ci ha tenuto a precisare che quello della tv non è il suo mondo, e non è intenzionato a perdere altro tempo.

Morgan ha svelato anche di aver subito una certa pressione per affrontare determinati argomenti: quello riguardante lo sfratto, certo, ma anche quello della sua relazione con Jessica e quello dei rapporti con l’ex moglie Asia Argento.

Ma lui, dei problemi vissuti nell’ultimo drammatico periodo, non ne vuole più parlare. Al contrario invece, per sua stessa ammissione avrebbe voluto svelare altro del suo mondo, come la voglia di incontrare Sgarbi e il ministro Franceschini.

“Mi strappano un sì, con dolore, con esasperazione”, ha poi continuato Morgan lasciando intendere che quell’invito sia avvenuto quasi sotto forma di inganno.

Quando infatti il cantautore ha scoperto che in diretta non ci sarebbero state le persone che avrebbe voluto incontrare ha deciso di non presentarsi in trasmissione.

E la D’Urso? Al momento, da parte della conduttrice e degli autori Mediaset non c’è stato nessun commento. Non ci resta che attendere la reazione di Barbara e dei telespettatori.